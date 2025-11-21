Dell與12家供應鏈廠商聯合採購再生能源，公平會有條件通過。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日表示，Dell（戴爾）荷蘭控股公司及旗下供應鏈包含緯創（3231）、金像電（2368）、台達電（2308）等共計12家企業，申請聯合採購再生能源，公平會有條件通過，期限今（2025）年至2030年、共計為5年。這也是企業以永續發展為核心申請聯合行為例外許可的首例。

公平會在此次審議過程中邀集再生能源售電業者、學者專家召開座談會，徵詢產官學界相關意見，亦同時蒐集國際競爭法主管機關執法觀點，進行對市場供需功能影響的評估等面向進行評估。

請繼續往下閱讀...

公平會指出，Dell主力產業涵蓋電腦代工、IC晶片、液晶顯示器、記憶體、印刷電路板、電源供應器及機殼等，雖有不同，但均為再生能源需求者，目標是共同採購環境永續。因此，相關產品市場界定為「再生能源市場」。

公平會認為，以申請人再生能源聯合採購之最大採購量，對照目前預估之2030年再生能源市場可交易量比例不高，而市場上供需交易對象眾多，不致因此取得或有濫用買方優勢之情形。此外，本聯合行為涉及再生能源供應端與採購端之交易，實務上售電業者尚有小額再生能源採購方案可供需求者選擇，不會因此而排擠其他事業取得再生能源。

另外，公平會也認為，再生能源雖為產品製造之中間要素，但不是電腦品牌商決定合作對象唯一之考量因素，其他非參與事業仍得在產品價格或品質上相互競爭，市場仍具有可競爭性。綜上所述，本聯合行為現階段對我國再生能源市場供需功能未具顯著影響。

至於Dell本次聯合行為對市場、公共利益的影響層面，公平會則認為，本聯合行為透過買方力量的集結，有助於改善購電雙方協商地位的對等性，吸引更多售電業者參與競爭，同時可降低參與事業與售電業者之交易成本、提高經營效率及提升交易意願，讓再生能源的取得途徑更具彈性，對推動綠色能源轉型有積極意義。

此外，因電子產品為我國重要的出口產業，因應國際減碳趨勢而綠化產品製程，可有效提升電子產品永續性價值，進而促進市場競爭。本聯合行為有助於促進我國電子產業供應鏈國際競爭力及產業發展。本聯合行為採購量預估每年可降低約0.84億公斤碳排放量（CO2e），相當於346~760座大安森林公園之吸碳量，有助於降低環境污染。

公平會強調，事業聯合行為有益於產業發展，必須建立在是由經濟效率或創新效果所驅動的前提下，始有獲得例外許可的可能。本聯合行為現階段兼具提升整體經濟效率、產業發展及環境永續等多重意義，所以公平會准予許可，同時也是我國競爭法執法納入永續發展利益考量的重要里程碑。

此外，鑑於我國目前再生能源處於推動發展及轉型階段，公平會認為，本聯合行為實施後對再生能源市場的影響，仍須視市場供需變化持續觀察，為掌握及監督本聯合行為執行情形，附加以下負擔：

１、申請人不得分享或揭露採購敏感資訊及營運資訊。

２、申請人不得利用本許可從事其他聯合行為，本聯合不得拒絕個別申請人退出、限制個別申請人採購數量，或禁止其自行採購。

３、申請人等應將本聯合行為執行情形，及與售電業者簽署之商業購電合約等相關文件，定期函報公平會。

