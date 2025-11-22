MIT小巨人2》代工轉品牌 慶生堂迎戰第二戰場

從代工到自有品牌，老工廠「慶生堂」開闢第二戰場。 （記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕慶生堂化粧品公司過去有超過7成營收來自代工生產，長期是國內彩妝品牌的「隱形推手」，但當市場競爭日益激烈，品牌價值成為決勝關鍵。慶生堂總經理王祈晴說，公司決定踏出「代工廠」舒適圈，打造自有品牌，這是一場關於「身分轉換」的挑戰，也是第二戰場。

踏出代工舒適圈 挑戰身分轉換

慶生堂總經理王祈晴自拍的短影音點閱率累積逾千萬人次，收到很好渲染效果。（記者蔡宗勳攝）

慶生堂總經理王祈晴表示，公司為了生存轉作代工，經歷三次轉型，還是有品牌夢，創立品牌包括資金、通路、品牌定位都遇到不同程度的難題。因為代工與品牌併行，必須考慮到客戶感受，因而儘量避免相同的通路。

請繼續往下閱讀...

他認為，代工與創立品牌的思維邏輯不同，會有不懂廣告語言、不懂品牌定位與行銷策略的盲點，由於資金有限，在設備投資與廣告投資上，往往偏重代工方面。

慶生堂打造自有品牌是由子公司聚康生技主導，代工仍由慶生堂為主，聚康生技人力配置不多，但會有結合外部資源協助，例如設計美編、廣告行銷部分委外，聚康的有限人力以產品開發跟資源整合為主，隨著新產品不斷問世，將逐步擴編人力。

在行銷策略上，王祈晴近期發現自拍短影音效果最好，渲染力很強，點閱率累積已破千萬人次，讓自己成為最佳代言人，銷售管道轉型成以網路為主，銷售狀況漸入佳境。

王祈晴說，公司開發台灣第一個潔淨標章唇膏，未來將逐步將品牌全品項升級為潔淨標章品牌，以天然永續美妝保養為定位，也會更注重橘世代與銀髮族需求。

相關新聞請見

MIT小巨人1》老工廠慶生堂4次轉型 打造本土彩妝領導品牌

MIT小巨人3》結合在地小農 「嘉義香」走向國際

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法