台股暴跌兇手抓到？外資提款915億元 創史上第4大賣超

外資週五賣超台股915億元，創下史上第4大賣超。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股加權指數週五（21日）開低走低，終場下跌991.42點，收在26434.94點，成交金額新台幣5498.35億元。觀察三大法人動向，外資、投信、自營商同步賣超，合計賣超1080.72億元。

自營商賣超152.74億元，投信賣超12.62億元，至於外資則是賣超915.36億元，為史上第4大外資賣超金額，也是今年最大外資賣超金額。

外資前10大賣超金額

名次 日期 外資賣超金額（億） 第一名 2024/09/04 -1007.51 第二名 2024/08/02 -966.59 第三名 2021/02/26 -944.07 第四名 2025/11/21 -915.35 第五名 2024/04/19 -857.53 第六名 2024/07/26 -846.46 第七名 2022/03/07 -822.39 第八名 2024/01/17 -782.22 第九名 2025/02/03 -743.96 第十名 2024/08/05 -699.60

