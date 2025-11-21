台股暴跌兇手抓到？外資提款915億元 創史上第4大賣超

外資週五賣超台股915億元，創下史上第4大賣超。（資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕台股加權指數週五（21日）開低走低，終場下跌991.42點，收在26434.94點，成交金額新台幣5498.35億元。觀察三大法人動向，外資、投信、自營商同步賣超，合計賣超1080.72億元。
自營商賣超152.74億元，投信賣超12.62億元，至於外資則是賣超915.36億元，為史上第4大外資賣超金額，也是今年最大外資賣超金額。
外資前10大賣超金額
|名次
|日期
|外資賣超金額（億）
|第一名
|2024/09/04
|-1007.51
|第二名
|2024/08/02
|-966.59
|第三名
|2021/02/26
|-944.07
|第四名
|2025/11/21
|-915.35
|第五名
|2024/04/19
|-857.53
|第六名
|2024/07/26
|-846.46
|第七名
|2022/03/07
|-822.39
|第八名
|2024/01/17
|-782.22
|第九名
|2025/02/03
|-743.96
|第十名
|2024/08/05
|-699.60
