MIT小巨人1》老工廠慶生堂4次轉型 打造本土彩妝領導品牌

慶生堂化粧品公司開 發在地天然成份產品。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕創立於1954年的本土彩妝供應商慶生堂化粧品公司，1997年第三代王祈晴接棒後，帶領公司進行4次轉型，延續自有品牌，同時改以生產高品質與特色性的產品為主，成功與其他同業做出區隔，在國內唇妝與底妝市占率突破5成，穩居業界領先地位。

唇妝與底妝 國內市占破5成

慶生堂化粧品公司第三代王祈晴帶領公司轉型浴火重生。（記者蔡宗勳攝）

慶生堂創始人王吾生早期推出華爾姿、POLABIS等品牌，之後生產祛斑霜、洗面乳等產品；第二代王耀輝引領台灣小口紅風潮；王耀輝驟逝，第三代王祈晴接手後，面臨公司龐大利息支出與客戶倒債等危機，重新思考公司定位與營運方式。

王祈晴說，1997年第一次轉型將自有品牌轉為代工生產、自主研發；2002年第二次轉型，創新高附加價值產品，隔年推出水潤不沾杯唇蜜；2017年第三次轉型，製造廠品牌化，2019年轉虧為盈，營業額創新高；2020年新冠疫情進入第四次數位轉型階段。

砍掉3成產品線 危機變轉機

慶生堂化粧品公司強調永續發展的天然成份產品。（記者蔡宗勳攝）

王祈晴曾大刀闊斧砍掉3成產品線，只保留唇妝與底妝，隔年公司業績一口氣掉5成，財務主管提醒「這樣下去會很危險」，他堅定信心說：「現在不改，以後更難改。」經過轉變，公司業績呈雙位數成長，且產品與形象聚焦，並有效控管庫存。

疫情爆發後，彩妝市場受衝擊，營業額萎縮高達8成，但慶生堂在危機中找到轉機，經大甲媽祖聖筊指定慶生堂製造媽祖文創口紅，並命名「天后點紅」。原本因估價錯誤，抱著虧本決心，結果該產品一炮而紅，讓公司獲得與工研院合作機會，攜手開發許多台灣特有原料彩妝，建立品牌獨特性。

王祈晴強調，生產高品質與特色性的產品讓公司從谷底翻身，未來將朝向「天然、有效與客製化」這三面向努力，讓公司永續發展。

