意藍AI產品持續導入企業客戶 今明年正向

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI軟體服務廠商意藍資訊（6925）今年獲利表現大幅提升，前三季稅後淨利3971萬元、年增15.8%，每股稅後盈餘（EPS）2.12元。該公司指出，旗下「AI Search智能搜尋」系列產品持續擴大企業導入規模，看好AI需求持續提升，今明年將維持成長。

意藍指出，截至第三季已導入逾25家企業客戶，第三季單季新增多項具指標性的企業與政府專案，如取得情資單位重要客戶，藉由建置電信詐欺防制AI分析平臺，強化案件偵防與風險識別效率；以及受到公部門客戶委託，協助其優化行政研析、質詢擬答等作業流程。

意藍智能搜尋產品線的營收占比，也由去年的2成提升至近3成，成為帶動公司成長的主力引擎。

除AI Search持續增溫外，意藍也說，第三季亦完成OpView AI Agent v2版本開發，聚焦於語意資料調用能力與互動體驗之強化，讓使用者能以更少步驟完成多模組查詢、跨主題比較與常見分析情境的判讀需求，協助企業以更高效率完成輿情洞察與行銷決策。

展望後市，意藍看好，企業對AI智能搜尋及AI Agent產品線的龐大需求，預期相關業務在今年及明年度將持續成長。

意藍亦將持續深化自研大型語言模型eLAND GOAT與自主RAG技術，強化模型在金融情資、監理需求與風險偵測等高標準場景中的語意判讀與精準檢索能力，以可控、安全、可追溯為核心原則，推動模型專業化，協助企業於關鍵決策與智能風控中取得穩定、可信賴的AI支援。

