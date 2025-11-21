健和興儲能連接器成長強勁 擴大佈局泰印衛星工廠

健和興持續發展綠電連接器，包括儲能、配電、輸配電與伺服器用連接器等領域。（健和興提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕端子廠健和興（3003）今天於法說會指出，受政策與關稅影響，車用與家電產品線在今年表現承壓，但公司透過快速調整人力與產品結構，使營運體質逐步回到常態。隨著庫存接近正常水位、人力費用結構改善，毛利率有望自今年下半年開始逐季回升。展望2026年，公司將以綠電連接器（含儲能、配電、伺服器用連接器）作為成長核心，搭配泰國與印度小型衛星工廠布局，強化全球供應鏈韌性。

健和興表示，公司全球生產據點持續擴張，包括2024年啟動泰國工廠，主攻綠電與家電連接器；2025年於印度清奈建立生產據點，聚焦綠電連接器與兩輪車充電槍；同時於2024年至2025年間，在印度及北越增設銷售據點，加上美國、中國與台灣既有據點，可因應在地供應需求並分散關稅風險。

產品佈局方面，健和興主力包括系統連接器、自動化設備、高電流傳輸（SPS／UPS）、配電系統、家電與車用連接器，以及近年快速成長的儲能連接器。車用連接器今年第三季占比48.3%，主要為兩輪與四輪車的充電設備與零組件，但在政策影響下呈現逾兩成衰退。家電連接器則小幅衰退約8.5%。相較之下，儲能連接器占比快速提升，今年已突破40%，並預期未來10年將維持雙位數成長。

健和興說明，電子模組儲能連接器的應用範圍涵蓋大型電容儲能、資料中心、製造業備援電力、家庭用儲能等領域，並可串接太陽能與再生能源電網，形成完整的綠電系統。公司在2024至2025年間持續與客戶合作開發多款新規格，擴大儲能產品滲透度，預期將成為中長期最重要的成長曲線。

在產能配置上，公司目前仍以台灣為主要生產基地，中國約占整體營收45%。泰國曼谷工廠採「小型衛星工廠」模式，配合客戶移轉，主攻輸配電相關連接器；印度清奈工廠則以綠電連接器與兩輪車充電槍為主，設備配件預計2025年上半年到位，下半年可進入小量試產與工廠認證。健和興強調，泰印兩地的產量初期占比不高，但可補位在地供應鏈需求，未來有助於降低對中國生產的依賴。

展望2026年，健和興表示，公司將持續發展綠電連接器，包括儲能、配電、輸配電與伺服器用連接器等領域，車用與家電則維持保守策略。隨著費用調整完成、庫存回到合理水位，毛利率有望逐季改善；營收方面，儲能與綠電市場成長相對明確，整體看法審慎樂觀。股利政策方面，公司表示需待年度獲利出爐並經董事會通過後才能確認。

