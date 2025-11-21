鴻海劉揚偉：AI重塑能源與供應鏈 集團擴大佈局美日市場

劉揚偉看好「在地為在地」（Local for Local）將成為全球趨勢。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉今（21）日於鴻海科技日會後受訪表示，AI發展已成為各國推動能源、數據中心、製造與供應鏈重構的關鍵動能。鴻海正透過「類科學園區」、次世代資料中心合作與電動車在地生產等布局，推動與美國、日本、法國等夥伴的全球合作；同時以「電力等於國力」向政府溝通AI基礎設施的重要性，認為台灣能源政策也正因此出現新的討論空間。

AI推動能源政策轉向

劉揚偉說，鴻海與電電公會（TIMA）在美國、墨西哥等地推動的「類科學園區」獲得各國正面回應，能協助台灣企業成為當地產業鏈的一部分，也能在關稅等談判中替政府提供槓桿。

他強調，AI推動的是「電力等於算力等於國力」的概念，政府在規劃基礎設施時會更容易理解與採取行動。也因AI需要龐大與穩定的電力，他觀察到台灣能源政策包含核能在內，已開始出現轉圜討論。「雖然我沒有參與決策，但確實感受到有一些變化正在發生。」

美國佈局次世代資料中心

在美國製造上，鴻海將重點放在AI伺服器等高價值產品，能降低勞動成本占比，但美國勞力短缺仍是需要面對的問題。針對外界關心的OpenAI合作，劉揚偉指出，雙方是以OpenAI龐大模型訓練經驗為依據，針對現有資料中心在電力、散熱、崩潰風險等問題進行系統性重構，打造整合電力、散熱與IT的新架構。

劉揚偉說，鴻海與OpenAI簽訂合作備忘錄（MOU）只花一個月，初期研發在美國加州進行，並在鴻海北加州辦公室建立專屬實驗室，未來量產地最可能落在俄州，集團雖將當地廠房雖出售給軟銀（SoftBank），但由鴻海負責營運，是商業分工的一部分。

劉揚偉說，Mdoel A電動車工程由日本團隊主導，並在當地成立公司服務日本客戶，最終將推動在日本量產。（記者方韋傑攝）

Model A電動車供應日本市場

劉揚偉觀察，日本文化謹慎、節奏慢，雙方以「鴻海速度＋日本品質」互補，優勢將在新世代電動車 Model A 逐步呈現。此款電動車定位為「From Japan, for Japan」，由日本團隊主導工程，並在當地成立公司服務日本客戶，最終將推動在日本量產。

劉揚偉看好「在地為在地」（Local for Local）將成為全球趨勢，無論是OpenAI在美國的線纜與零件供應，或日本的電動車製造，都依循這個方向。AI推動能源與供應鏈的重整，各國都在尋找穩定電力、人才與製造能力。「鴻海的角色，就是把速度、製造力與全球夥伴整合起來。」

劉揚偉也回應集團與法國航太大廠Thales合作話題，指出鴻海在先進封裝（PLP）與低軌衛星早有多年布局，「不是新手，對方都做過調研。」無論是次世代資料中心、電動車到先進封裝或航太，他強調鴻海將持續深化全球協作，並以在地化生產模式布局未來。

