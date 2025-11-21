走路也能賺錢？全新《LINE散步趣》上線 邊走邊賺還能一次滿足健康與娛樂

使用者只要在通勤、散步時開啟App，系統便會自動累積移動距離或步數，達到特定門檻即可獲得金幣。（LINE提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕現代人處於高壓忙碌的生活節奏，如何將健康管理、生活效率與娛樂需求結合，讓平凡的日常行為也能「更有價值」，已成為最新的生活趨勢。

LINE GAME最新推出的生活服務《LINE散步趣》，正是抓住這股潮流，以走路、移動與完成任務為核心，打造一款結合健康、遊戲與賺點回饋的創新生活App，讓使用者一邊走路、一邊能累積LINE POINTS，實現「越走越有錢」的生活新體驗。

請繼續往下閱讀...

《LINE 散步趣》標榜讓平凡的走路升級為生活中的「集點任務」，使用者只要在通勤、散步、外出購物或旅遊時開啟App，系統便會自動累積移動距離或步數，達到特定門檻即可獲得金幣。這些金幣可直接兌換為LINE POINTS點數，讓每次移動都具備實質價值。

LINE推出全新生活類服務《LINE 散步趣》，結合健康、遊戲與賺點回饋的App。（LINE提供）

除了「走路」與「移動」，App內還提供各式任務，例如完成日常挑戰、參與遊戲機制等，都能獲得票券與金幣回饋，打造更豐富的遊戲化體驗。

此外，遊戲中也加入「種蘋果樹」的趣味設計，使用者只需等待果樹熟成即可領取票券，再以票券參加抽抽樂，有機會獲得大量金幣。

同時，App 也加入好友互動機制，可與好友競爭、比拼步數或任務完成度，都有機會額外獲得金幣獎勵，讓賺點過程更有趣、更具挑戰性，讓使用者在不費力的情況下養成健康行動的好習慣，同時也替生活加上一點小確幸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法