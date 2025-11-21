加油族注意！下週汽油、柴油最多漲0.2元

加油族注意！台灣中油雖啟動平穩措施，下週汽油、柴油價格最多恐漲0.2元。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意！台灣中油雖啟動平穩措施，下週汽油、柴油價格最多恐漲0.2元。

國際油價因美元升值及IEA預估明年油市供過於求而下跌。中油累算至11月20日的調價指標7D3B週均價為64.26美元，較上週（64.31美元）下跌0.05美元；本週新臺幣兌美元匯率為31.237元，較上週（31.072元）貶值0.165元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.1元，柴油調漲0.1元。

中油啟動平穩措施後，預估下週汽油不調整或調漲0.2元、柴油不調整或調漲0.2元。若按照預估，下週國內油價參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.7元。

最終實際調整金額有待週日中午12點，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布。

