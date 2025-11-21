打卡新景點 這間7-ELEVEN變身捷運列車造型店

7-ELEVEN與台北捷運公司跨界合作，打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，即日起於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁開幕。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台北捷運出現打卡新景點，7-ELEVEN與台北捷運公司跨界合作，打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，即日起於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁開幕。

該聯名店服務跨業態整合超商購物、捷運詢問處與套票販售，外觀設計彷彿駛入月台停靠的捷運列車，OPEN家族人氣明星OPEN、雪玲兔波波、LOCK將、PLEASE美眉，與北捷明星捷米同「萌」搭乘，營造輕鬆、愉快、便利、療癒的都會生活體驗，預估每月將吸引135萬人次到店體驗。

「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」位於醫院、校園、政府機關、觀光景點周邊，客層廣泛涵蓋醫師、學生、公務人員、海內外旅客等，為滿足就近便利的進出站購物體驗，店內精選CITY系列飲品、熱食自助區、鮮食人氣自有品牌星級饗宴、天素地蔬等豐富、便利帶著走的食飲選擇。

同時提供代收繳費、ibon便利生活站、列印事務機等生活服務俱全，更於店內複合台北捷運公司詢問處，從早上6點到晚上11點提供交通諮詢、套票與周邊販售，發揮超商通路優勢為原有捷運諮詢處提供更彈性、靈活的交通生活服務時段。

歡慶全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」-臺醫站門市盛大開幕，11月21日開幕當天臺醫站門市單店推出指定麵包買3送1、出示台北捷運GO App享CITY CAFE中杯美式買1送1、google五星按讚送好禮等超值好康。

台北捷運公司推出的台北捷運GO App即日起至2026年2月28日止推出1點換CITY PRIMA精品美式中杯買1送1優惠券，換完為止。

