台積電嘉義先進封裝廠開闢專用道路 2028如期量產

台積電嘉科廠A7廠區進行裝機作業中。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電嘉義科學園區CoWoS先進封裝廠已取得使用執照，日前並自故宮大道開闢專用道路以便進行裝機作業，從重車頻繁進出跡象顯示，裝機作業正如火如荼進行中，2028年量產應可如期達成，也讓目前坊間傳言原訂嘉科廠先進封裝設備已裝船運往美國的謠言，不攻自破。

台積電嘉科廠A7廠區專用通道重車進出頻頻。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣政府經濟發展處長李雅萍指出，台積電嘉科廠的建照與使用執照雖依法都由國科會南區管理局負責核發作業，但縣府團隊都會持續關注相關進度，目前掌握已有廠區陸續取得使用執照進行裝機作業中，新建中的廠房進度都如期推動中，工程團隊也自故宮大道開闢A7廠區專用通道，管制非台積廠區相關車輛進入。

請繼續往下閱讀...

國科會南區管理局說，該局已核發台積電公司所申請的部分使用執照。

台積電嘉科廠自故宮大道開闢A7廠區專用通道。（記者蔡宗勳攝）

9月間某媒體報導指出，在美國川普總統計畫將輸美半導體晶片課以高達100%關稅下，台積電決定在美國加碼投資，而且在此同時，被視為先進封裝重鎮嘉義二廠（AP7的P2）將喊停，台積電已採購的設備將優先調往美國亞利桑那州廠。由於言之鑿鑿，引發投資人恐慌，也導致台積電股價下挫，即使台積電澄清對台投資計畫不變，嘉義地方仍是流言滿天飛。

台積電嘉科廠不便具名工程人員強調，從9月至今，嘉科廠都是夜以繼日趕工，絲毫看不出停擺的跡象，而且從這幾天A7廠區專用通道重車進行的頻率，也代表著裝機作業緊鑼密鼓進行中，希望「那個別有用心者放出的假消息」，就此止於智者吧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法