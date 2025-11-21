自由電子報
新北新莊、林口、泰山3塊市有地 即起公告標租

2025/11/21 13:24

新北市新莊區（圖）、林口區、泰山區3處市有土地，自即日起公告標租。（新北市財政局提供）新北市新莊區（圖）、林口區、泰山區3處市有土地，自即日起公告標租。（新北市財政局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市新莊區、林口區、泰山區3處市有土地，自即日起公告標租。新北市府財政局指出，3案將於12月8日上午10點，於市府15樓1502會議室辦理開標，其中新莊、林口案鄰近學校、公園，泰山案為方正空地，相關標租事項與房屋使用限制可上財政局官網或電洽詢問。

財政局指出，標號一號案件土地位於新莊區昌德街，步行至頭前國中約3分鐘，至圖書館約4分鐘，至濕地生態公園約8分鐘，周邊多為汽車停車場；標號二號案件土地位於林口區興林一街109巷內，鄰近興林公園，步行至康橋國際學校林口校區約4分鐘；標號三號案件位於泰山區莊泰路重劃區的方正空地，周邊皆為新建住宅大樓。

財政局說，投標採用郵寄投標，投標人應將填妥的投標單連同應繳押標金票據密封於投郵標封內，以掛號於開標日上午9點前寄達新北市政府郵局第59號郵政信箱，逾信箱開啟時間寄達者無效，原件退還，投標信件寄達指定信箱後不得撤回。

新北市新莊區、林口區、泰山區（圖）3處市有土地，自即日起公告標租。（新北市財政局提供）新北市新莊區、林口區、泰山區（圖）3處市有土地，自即日起公告標租。（新北市財政局提供）

新北市新莊區、林口區（圖）、泰山區3處市有土地，自即日起公告標租。（新北市財政局提供）新北市新莊區、林口區（圖）、泰山區3處市有土地，自即日起公告標租。（新北市財政局提供）

