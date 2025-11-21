公司才歡慶年營收創1.2億新高 6個月後因老闆「1善意決策」快破產

日本東京一家公司才歡慶年營收創新高，卻因社長1善意舉動差點破產。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本東京一家年營收6億日圓（約新台幣1.2億元）的廣告公司，在創業13年後迎來歷史最高業績，老闆甚至帶著員工舉杯慶祝，慶賀公司再創高峰。然而，就在自家大樓落成、員工歡呼之際，這家看似光鮮亮麗的公司，卻在短短6個月後內差點破產，原因竟是企業主的善意決策。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，佐久間（化名、54歲）社長在東京經營一家年銷售額達6億日圓的廣告公司，自成立以來的13年間，公司持續穩定發展，員工人數不斷增加，銷售額也創下歷史新高。就在那時，佐久間心想「我們早就該擁有自己的辦公大樓了。」員工們常表示，例如「會議室太小，無法容納客人」和「辦公空間不足」，讓他更加堅定了這一決心。身為公司社長，他強烈希望為辛勤工作的員工創造一個更好的工作環境。

請繼續往下閱讀...

佐久間社長說，他購買辦公大樓完全是出於對員工的關心。於是，他在幾個月內以3億日圓（約新台幣6千萬元）購入一棟新大樓，打造員工夢想中的理想辦公室。搬遷當天，員工踏進新辦公室時興奮歡呼，社群媒體上充斥著「#新辦公室超神」、「#我們公司最強」的熱烈分享。佐久間也相信，公司和員工都將因此更上一層樓。然而，幾個月後的現實卻如冷水般澆下。

某天，財務主管面色蒼白地告訴他，公司的資金已經到了極限。原本應該「有錢賺」的公司，帳面上的獲利卻無法轉化為實際現金流。新辦公室的貸款、固定資產稅、修繕基金，加上高級咖啡機、咖啡休憩區及最新辦公椅等設備投入，瞬間成為公司龐大的固定支出。即便佐久間告訴自己這只是短期支出，銀行帳戶的數字仍不斷下降，員工的笑容反而成了現金消耗的象徵。

3個月後，一名業務員天真地詢問「社長，今年也會發獎金吧？」這句話讓佐久間猛然意識到，他原本以「為員工好」為出發點的善意決策，竟幾乎毀掉了員工的未來。公司雖然帳面上持續盈利，但固定成本不斷堆積，使得現金流陷入枯竭，銀行也因大樓貸款額度過高而無法提供額外融資。

在這場危機中，佐久間做出了一個關鍵決定。他果斷將大樓出售。此舉立即大幅減輕固定成本，釋出的資金被投入廣告與人才招募，隔年公司經常利益增長至原本的1.3倍，企業迅速重新啟動。

報導指出，資產再多，也無法替公司帶來流動性，佐久間社長事後反思，他真正想保護的，或許不是員工，而是「在員工眼中看起來很好的自己」。這場危機也提醒企業主，善意、穩定與資產所有權固然重要，但如果無法靈活運用，反而可能束縛公司，甚至引發赤字倒閉。

最終，挽救公司的是佐久間的行動力與決策能力，而非資產本身。企業要活得長久，關鍵在於能否讓資產與策略流動起來，創造現金流與彈性，為公司開拓更多選擇與未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法