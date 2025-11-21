6旬夫妻擁800萬「爽搭頭等艙」迎豪華退休 卻因「1通訊息」陷破產危機

日媒以真實案例揭示，許多退休族的財務危機並非來自自身揮霍，而是來自家庭成員的問題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕領到了退休金，還清了房貸，擺脫了長期工作的束縛開心退休，卻可能因為突如其來的家庭問題陷入經濟危機。日本一對原本財務穩健、生活無虞的6旬退休夫妻擁有近800萬退休金，在結束一趟奢華海外旅遊返國後，竟面臨突如其來的家庭危機，嫁到外縣市的獨生女因遭遇「經濟暴力」與高達1000萬日圓（約新台幣197萬元）的債務壓力，帶著2名幼子返回娘家求助，老夫妻的退休生活，一夕壟罩在破產的陰影之下。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，66歲的吉田隆史（化名）任職於地方某中型企業，今年春天剛退休。隨著2000萬日圓（約新台幣394萬元）退休金入帳、包含金融資產共計4000萬日圓（約新台幣788萬元），以及夫妻合領的25萬日圓（約新台幣5萬元）月退休年金，吉田夫婦本以為終於能迎接無憂的退休生活。

請繼續往下閱讀...

夫婦甚至利用多年累積的哩程，安排頭等艙往返美國西岸的豪華旅行，享受著名廚房設計的餐點、全平躺座椅與異國街景。然而，就在兩人剛結束一次非常愉快的旅行回到家，在機場取完行李後，一則來自38歲獨生女美沙（化名）的LINE訊息，讓兩人的心一沉，表示「可以暫時住在家裡嗎？」

返家後，吉田夫婦在自家前看見一台熟悉的車，下車的是美沙和2名仍在念小學的孫子，但女兒的神情卻有些陰沉。老夫妻一進家門，美沙終於開口表示丈夫長年揮霍，甚至在她不知情的情況下透過消費金融及信用卡累積大筆借款，即使丈夫後來申請破產，仍未改掉浪費習慣，還逼她申辦信用卡，持續以她名義刷卡揮霍，導致債務像雪球般膨脹、最終突破1000萬日圓（約新台幣197萬元）。

美沙表示，她已放棄挽救婚姻，正考慮離婚，由於丈夫無力支付扶養費，她只能帶著兩名孩子逃回娘家。

美沙的突然返家，讓原本規畫好的退休生活蒙上陰影，吉田夫婦也不得不面對一連串現實問題，是否應為女兒償還1000萬日圓債務？孫子的教育費如何負擔？若讓女兒與孫子同住，自己的老後退休資金是否足夠？一夕之間，他們的「理想退休生活」出現動搖。

專家強調，許多退休族的財務危機並非來自自身揮霍，而是來自家庭成員的問題，例如子女婚姻、借貸、疾病等，皆可能對老後資產造成重大打擊。面對突發事件，冷靜盤點現況、掌握資訊並制定可行策略至關重要。必要時，也應尋求專業人士如律師或理財規劃師協助，以擬定最適合的財務與生活方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法