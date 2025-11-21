台綜院：半導體用電創3年半最大單月成長 電力景氣亮紅燈

台綜院指出，全國高壓以上產業用電今年10月較去年同期成長3.04％，電力景氣燈號亮紅燈。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣綜合研究院今（21）日發佈2025年10月份台灣EPI電力景氣指數，隨著人工智慧（AI）應用持續擴展，高效能運算（HPC）、雲端服務與資通訊產品需求熱度不減，加上消費性電子新品拉貨效應發酵，半導體產業用電大幅走強，創下3年半最大單月成長新高記錄，成為拉動經濟的核心動能，全國高壓以上產業用電較去年同期成長3.04％，電力景氣燈號呈現熱絡的紅燈。

台綜院表示，台電高壓以上用電方面，10月份整體產業用電較去年同期成長4.15％，創下近三年多來單月高峰記錄，增幅約為長期用電成長2％的兩倍；其中製造業用電成長3.50％，服務業用電成長6.63％，兩者皆展現穩健擴張力道。

請繼續往下閱讀...

值得關注的是，10月半導體用電成長飆升至13.87％，不僅是台電整體產業用電成長的3倍，更高達製造業用電成長的4倍，且高於製造業10個百分點，突顯在AI浪潮驅動下，半導體產業火力全開、持續擴張。這股強勁動能不僅帶動科技供應鏈全面升溫，更成為推升國內經濟成長、使全年成長率突破6.5％的核心引擎，彰顯半導體在產業與經濟中的關鍵地位。

台綜院表示，進入2025年第4季，全球貿易環境在美國新一輪關稅政策逐步明朗後趨於穩定，市場信心改善。在新興應用需求擴大及全球科技供應鏈加速重整的帶動下，國內半導體產業用電成長再創歷年同月新高，展現科技製造強勁動能。在科技產業的領航下，半導體與電子業憑藉高附加價值優勢，不僅推升產業用電漲幅，也成為帶動國內經濟向上的核心引擎。

反觀傳統產業仍受關稅負擔、國際需求放緩及終端市場回升遲滯等因素壓力，生產與用電動能偏弱，產業結構調整需求仍須強化。整體而言，在全球 AI 與先進製造需求熱絡的支撐下，國內經濟成長動能持續擴張且具韌性，台綜院預測2025年10月經濟成長率為6.2％。

綜觀來看，2025年10月國內產業景氣續呈科技產業強勁、傳統產業疲弱的雙軌分歧態勢。國內半導體受惠於AI浪潮延燒，正處於產業上行週期，用電成長與外銷訂單同步上揚，成為帶動經濟的主要動能。科技供應鏈的強勢表現有效抵銷傳統產業衰退壓力，使國內經濟成長維持亮眼表現，整體景氣動能仍具相當韌性。

展望第4季，AI與先進製造需求可望持續推動半導體產業蓬勃發展，帶動電力景氣燈號續呈熱絡紅燈，科技製造動能延續升溫，展現國內經濟強勁的成長力道。若此趨勢延續，全年經濟成長率不僅可穩健突破6.5％外，更有機會上看7％，成為2000年以後最亮眼的經濟表現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法