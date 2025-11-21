輝達在台設子公司 經濟部今核准

經濟部21日核准輝達在台設立子公司。（路透）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安20日受訪時表示，輝達方面已進行在台灣設立子公司的相關作業，引發市場關注；經濟部今（21日）說明，已於本日核准此案。

針對輝達正在進行設立台灣子公司，經濟部表示，投審司已在今年9月26日核准美商Nvidia設立台灣輝達經典股份有限公司，Nvidia於11月12日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣10億元，用於開發商辦大樓等。

經濟部說明，由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資的項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，已於11月21日核准Nvidia本次申請案。

輝達在台登記3家分公司，包括香港商輝達香港控股有限公司台灣分公司、英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣分公司、新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司；此次設立子公司，不同於過去，會具有法人格，可望擴大在台營運機能。

