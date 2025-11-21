南科外溢新據點 「台南科技產業專區」從閒置魚塭變科技城

南市府於20日在西賢里活動中心舉辦「台南科技產業專區開發案」第2次事業計畫公聽會，民眾熱烈參與。（南市地政局提供）

規劃願景示意圖。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府地政局舉辦「台南科技產業專區開發案」第2次公聽會，開發基地位於安平與中西區的交界，被喻為「市區最後1塊處女地」，排水、交通、生態與租約補償成為與會民眾最關心議題，也被視為這項大型開發案能否順利推動的關鍵。

開發面積約30.23公頃，土地99.74%為公有地，以教育部學產基金土地為主。多年來多以375租約做為養殖使用，卻始終無法充分發揮公共土地效益。市府希望藉由都市計畫變更與區段徵收，整合這片地理位置優越、但長期未被妥善利用的腹地，打造南科延伸的創新產業聚落，同時兼顧既有承租戶的權益、公共設施取得與產業發展需求。

請繼續往下閱讀...

地主與承租戶關心的租約補償，地政局再次強調將依《耕地三七五減租條例》辦理相關補償，盼能讓長期承租戶獲得合理保障，也一併處理累積多年的歷史租約問題。

針對基地位於低窪且屬淹水潛勢區的疑慮，地政局說明，開發後將一次取得約12公頃公共設施用地，其中包含1.64公頃的公園兼滯洪池用地，搭配另一處地下式滯洪池，整體滯洪量高達4萬8125立方公尺。公園將保留自然環境基底，結合濕地公園景觀，並為鳥類、陸蟹等提供棲息環境，打造兼具生態與休憩的綠色韌性空間。同時，水利局也已向中央爭取「中西區 C3 抽水站改建工程」經費，規劃增設5台抽水機，完工後可保護約74公頃區域，進一步強化排水安全。

未來園區將新增一條30米寬、與華平路平行的南北向道路，可分擔部分車流；為因應安平觀光人潮與假日停車需求，計畫中也規劃1公頃停車場用地，並預留良好的銜接動線，改善周邊交通壓力。

區內將設置1.43公頃公園與0.31公頃公園兼兒童遊戲場，打造具地方特色的全齡友善休憩空間，並融入魚塭與濕地意象，讓城市綠地與在地紋理更緊密連結。此外，原有3處未開闢的學校用地將整併，調整為兼容文教使用的第2種產業專用區，並另規劃3公頃國中小用地，以因應未來進駐企業員工子女的就學需求。

南市地政局強調，透過區段徵收可活化多年閒置的公有土地，也能補足半導體上游產業鏈能量，為台南產業升級與城市發展注入新動能。

計劃內容示意圖。（南市地政局提供）

「台南科技產業專區」將活化閒置土地。（記者洪瑞琴攝）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法