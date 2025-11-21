台股跳空殺低 新台幣應聲貶破31.3元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美股反彈失利、四大指數全面收黑，連動台股一早跳空開低，大跌逾600點，新台幣兌美元匯率也應聲貶破31.3元關卡，最低來到31.363元，緩貶走勢不變，匯價續創逾半年新低。

美國昨日公布延宕的9月非農就業報告好壞參半，失業率上升至4.4%，但就業人口大幅增加11.9萬人，優於預期，一度激勵美股大漲，但樂觀情緒迅速並未延續太久，隨市場對於聯準會（Fed）降息預期快速滑落，美四大指數全數翻黑，並連動亞洲股市一片綠油油。

由於政府關門期間，部分數據缺失，美國不打算公布10月就業數據，投資人認為這將使得Fed對於降息態度更加審慎。

根據芝商所FedWatch工具，目前投資人預期12月降息1碼機率僅35%。

Fed可能暫停降息支撐美元指數續在100高位整理，新台幣匯價早盤隨台股跳空下殺開盤即貶破31.3元，以31.34元、貶值4.5分開出，最低觸及31.363元。

主要亞幣中，人民幣走勢相對抗貶，日圓續徘徊在10個月低點、韓元也偏弱整理。

