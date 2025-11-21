鴻海攜手中鼎 美歐亞三大洲建「TEEMA科學園區」

鴻海攜手中鼎，全球三大洲打造「TEEMA科學園區」。（圖:中鼎提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎集團（9933），將與鴻海（2317）攜手推動「TEEMA科學園區」海外開發計畫，提升台灣企業的國際競爭力，加速台灣電子產業鏈的全球布局。

中鼎指出，此次科學園區開發計畫，由鴻海與台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）共同啓動，園區橫跨亞、美、歐三大洲；因應區域製造、供應鏈重組、地緣政治等全球趨勢和挑戰，除藉力台灣科學園區經驗，將制度、技術與人才延伸到海外建立能量，並將AI賦能及ESG理念融入園區，帶動產業共創新局。

請繼續往下閱讀...

中鼎楊宗興董事長表示，「中鼎很榮幸成為TEEMA科學園區全球開發團隊的重要夥伴，主要負責墨西哥、美國、波蘭及印度等地的園區整體開發規劃、專案管理與 EPC統包等工作。我們將全力以赴，結合集團工程統包、智能創新、資源循環等三大事業群堅實的專業技術以及菁英團隊，積極協助建構符合國際標準、永續發展與智慧創新的園區基礎設施，期能為台灣產業躍升國際奠定重要根基。」

由於中鼎是國內唯一可提供從前端工程規劃、設計、建造、後續維運管理到投資與經營的統包工程集團。將藉由「TEEMA科學園區」海外開發計畫案的合作，助力將台灣的科技、管理和價值延伸到世界各地，打造一個遍布全球的「日不落科技園區」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法