焦點股》台積電︰美股暴跌 險守住1400元關卡

2025/11/21 10:13

美股週四走勢劇烈震盪，四大指數收盤全面下挫，台積電ADR跌1.72%，衝擊台積電（2330）今股價表現。（資料照）美股週四走勢劇烈震盪，四大指數收盤全面下挫，台積電ADR跌1.72%，衝擊台積電（2330）今股價表現。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕儘管輝達財報亮眼，仍難澆熄市場對AI估值疑慮，加上聯準會對12月是否降息的意見不一，美股週四走勢劇烈震盪，四大指數收盤全面下挫，台積電ADR跌1.72%，衝擊台積電（2330）今股價以1395元開盤、大跌60元，失守1400元大關，截至9點35分，股價暫報1400元，成交量約1.6萬張，市值為36.3兆元。

美股周四開高走低，道瓊指數跌386.51點、跌幅0.84%；S&P500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費半指數重摔4.77%。輝達盤中大漲5%，但收盤跌逾3%，AI族群也反轉，台積電ADR跌1.72%，收在277.50美元。

台積電營運基本面並未改變，10月營收達3674.73億元，月增11%、年增16.9%，創單月營收歷史新高，第四季預估美元營收介於322億美元至334億美元，達成無虞；今年前10月營收累計達3.13兆元，年增33.8%，創歷年同期新高，由於客戶對AI未來展望樂觀，台積電今年全年營收以美元計約近35%。

