焦點股》群聯：美光跳水重挫衝擊 開盤跌停鎖死

2025/11/21 10:09

群聯今日股價跌停。（取自官網）群聯今日股價跌停。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕美股昨日出現慘烈的單日反轉，從大漲變大跌，記憶體指標大廠美光（Micron）重挫10.87%，衝擊今日記憶體族群全面暴跌，其中儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制晶片廠群聯（8299）開盤跳空跌停，跌停價1065元，摜破月線支撐。

截至9點51分左右，群聯股價仍鎖跌停，成交量約1272張，跌停委賣張數逾3100張。

群聯對後市看法樂觀，群聯執行長潘健成日前在法說會指出，全球AI（人工智慧）與高速運算需求強勁，但DRAM原廠對產能擴充態度仍然相對保守，DRAM報價持續維持高檔，使得交期不斷延長，供應吃緊，群聯持續強化中高階NAND Flash發展，藉由產品差異化與技術創新避開低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。美系外資出具最新報告指出，群聯明年NAND Flash已全數售罄，各應用市場客戶皆向群聯爭取供貨，看好未來表現。

