北市服務業節能申請再加碼250萬 鼓勵汰換高耗能設備

2025/11/21 11:26

打造減碳、永續環境，同時也降低服務業者用電負擔，台北市府推出「服務業節能設備汰換補助」，產業發展局宣布今年度第二期開放申請，再開放250萬元補助經費，鼓勵業者加速汰換高耗能設備。圖為台北市產業發展局局長陳俊安。（資料照）打造減碳、永續環境，同時也降低服務業者用電負擔，台北市府推出「服務業節能設備汰換補助」，產業發展局宣布今年度第二期開放申請，再開放250萬元補助經費，鼓勵業者加速汰換高耗能設備。圖為台北市產業發展局局長陳俊安。（資料照）

〔記者孫唯容／台北報導〕打造減碳、永續環境，同時也降低服務業者用電負擔，台北市府推出「服務業節能設備汰換補助」，產業發展局宣布今年度第二期開放申請，再開放250萬元補助經費，鼓勵業者加速汰換高耗能設備，讓長期運營成本下降，同時攜手打造節能永續的城市環境。

產發局指出，該計畫從2022年起推動，目前協助800家以上的商業、服務業者完成設備汰換，累計汰換設備數超過1,699件，年節電量達1.2億度以上，相當於減少約54,000公噸二氧化碳排放量。參與業者普遍反映，不僅用電效率顯著提升、環境舒適度改善，長期營運成本也大幅降低。

產發局表示，只要是位於台北市的營業場所、法人機構及私立醫院、私立學校、停車場等單位皆可申請本次補助，由於今年度補助申請一開放，吸引大量業者送件，因此特別再開放250萬元補助經費，補助項目包含冷氣機、照明燈具、空氣門簾、循環扇、電冰箱與冷凍櫃等高耗能設備，期望更多業者能趁此機會更新設備、降低能源浪費。

有意參與者請填寫申請表並檢附所需文件，親送至台北市政府1樓60號櫃台。申請期限至12月31日止，補助順序依送件時間為準，額滿即止。相關補助內容、申請資格及應備文件詳情，請見臺北市政府產業發展局官網（https://doed.gov.taipei）或臉書（https://www.facebook.com/doed.taipei）查詢，或電洽專線：0800-580-037，將有專人提供協助與說明。

