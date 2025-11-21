房市要崩了？全美國超過一半的房屋跌價 創13年最慘紀錄

美國知名線上房地產公司Zillow調查發現，截至 2025 年 10 月，全美有超過一半（53%）的房屋在過去1年來出現估值下跌。圖為丹佛。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名線上房地產公司Zillow調查發現，截至 2025 年 10 月，全美有超過一半（53%）的房屋在過去1年來出現估值下跌，這創2012 年以來的最高比例，高於1年前的16%。不過Zillow指出，只有4.1%的房屋估值低於上一次的成交價，數字高於去年同期的 2.4%；目前也只有 3.4% 的新上市房源開價，比前次成交價更低。

Zillow指出，房屋估值下跌占比最大的都市包括丹佛（Denver），有91%的房屋估值下跌，再來是奧斯汀（Austin）89%、沙加緬度（Sacramento）88%、鳳凰城（Phoenix）與達拉斯（Dallas）的87%，主要位於美國西部與南部。整體來看，美國西部與南部地區的 64 個主要都會區中，有 49 個城市的房屋中位數估值出現下跌。

請繼續往下閱讀...

形成鮮明對比的是，美國東北與中西部地區的 36 個主要都會區中，只有 3 個城市在過去1年中，出現超過一半房屋估值下跌情況，分別是明尼亞波利斯（Minneapolis）55%、第蒙 （Des Moines）54%和斯克蘭頓（Scranton）52%。儘管東北與中西部整體受到的衝擊較小，但下跌現象正在全美各大城市逐步擴散。

但Zillow強調，房地產一向具有強烈的區域性，也具有高度的個別性：即使在「上漲」的城市市場中，特定區域或個別房屋仍可能跌價；而在「下跌」的市場中，也有房屋能守住價格。

Zillow指出，自 2022 年 7 月以來，大多數房屋已從房價高點回落，平均跌幅為 9.1%，過去3年此跌幅並未明顯惡化。雖然確實遠高於 2022 年春季的 3.5% 跌幅，但仍略低於疫情前水準，更遠低於 2012 年初平均 27% 的跌幅。

需要注意的是，大多數房屋的峰值估值出現在最近幾年，而多數房屋的購買價格遠低於當前市值。根據 Zillow 資料，有交易紀錄的房屋中位數持有時間為 8.6 年，自購買以來估值累計上漲 67.2%。

Zillow分析，雖然對多數屋主而言，房屋估值下跌令人不安，但真正決定盈虧的因素，其實是「買入時的房屋價格」和「未來出售時的房屋價格」，換句話說，「虧損」只有在屋主選擇賣房才會出現。而目前市場供給量仍偏低，這個持續低迷的新房源供應顯示，賣家普遍並未被迫出售，僅有3.4%的新上市房源定價低於上次成交價。

Zillow總結，儘管就業市場降溫、物價高企持續壓縮家庭預算，但多數屋主仍具備較強的財務承受力。因為很多屋主是在超低利率時期購買房屋的，又或者是再融資，因此持有穩定且低額的固定房貸，且大多數屋主仍握有相當可觀的房屋淨值，所以短期的經濟波動對大多數家庭而言仍屬可控。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法