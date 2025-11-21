中日緊張局勢升溫！習近平會打稀土牌？專家全說了

日本首相高市早苗（左）和中國國家主席習近平（右）。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）日前在國會發表挺台言論，引發中國不滿，隨後採取一系列慣用的懲罰策略，從呼籲中國民眾「避免前往日本」到限制海鮮進口，但截至目前仍未動用最大的武器「稀土」，對此，專家警告，北京如果對日本打出稀土牌，將是一步險棋，恐面臨全球反彈。

《彭博》報導，中國過去就曾出過這一招，早在2010年釣魚台撞船事件後，雙方爆發領土糾紛，北京在當時對日本實施有效的稀土禁運，迫使東京緊急尋找替代材料，這些材料對於製造電動車、智慧手機和飛彈而言相當重要。

美國前官員和中國議題分析人士認為，這次北京的態度可能會有所保留。美國總統川普（Donald Trump）先前在南韓釜山會見中國國家主席習近平，會後雙方就稀土出口限制達成「全球性」協議，如今若是對日本採取強硬措施，恐破壞好不容易緩和的局勢。

川普先前出訪日本時，毫不避諱的表示對高市政府的支持，更向高市開出空白支票，承諾任何高市想要的，美國都會給。美國駐日大使葛拉斯（George Glass）週四（20日）也重申對高市的支持，並表明在中日爭端中，美國將會力挺高市政府。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總裁、前美國資深貿易談判代表卡特勒（Wendy Cutler）表示，北京若是動用稀土牌，「將是一步險棋」，此舉可能會疏遠其他貿易夥伴，因為他們會將此舉視為迫切需要開發替代供應來源的證據，促使他們與美方展開更深入的合作。

儘管中日關係在短期內可能都將保持緊張，但北京到目前為止的行動似乎都經過精心策劃，旨在對日本造成傷害，但又不會踰矩引發國際社會一致反彈。目前，北京已暫停先前逐步恢復的日本海鮮進口，並警告民眾避免前往日本，一系列日本藝術家在中國的演出也被臨時取消。

局勢任何進一步的升級都可能導致北京禁止更多日本商品進入市場、阻止中國遊客赴日旅遊，並對那些在中國營運的日商進行報復。就像中國與南韓爆發爭端時，北京所採取的措施，當時導致南韓汽車在中國銷量暴跌，自此之後一蹶不振。

華府戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIC）經濟主任勒克（Philip Luck）指出，如果北京在這個時候對稀土採取措施，將是令人意外的一次行動。他們更傾向於限制日本進入中國市場，因為這樣對他們的聲譽影響較小。勒克補充，中國已經意識到，如果被證明是「不可靠的供應商」將會付出什麼樣的代價，尤其是他們正努力成為世界製造業中心之際。

康乃爾大學副教授卡爾森（Allen Carlson）稱，中國越是行使這種影響力，那些非貿易目標夥伴在評估深化與中國的經濟關係時，就愈有可能心存疑慮，此舉會讓其他國家想「如果他們可以對日本這樣做，為什麼不能對我這樣做？」

東京曾在2010年受過北京的威脅，這促使日本建立一條步經過中國的稀土供應鏈。日本能源經濟研究所（Institute of Energy Economics）資深研究員佐佐木忠則（Tadanori Sasaki）表示，日本已將對中國的稀土依賴度降至約60％，但近期這一比例又回升至70％以上。

自上次中日關係緊張後，日本已累積一定的國內儲備，這使得日本的緩衝能力比大多數已開發國家都還要強，而且東京也在進一步減少對北京的依賴。

即使北京最終仍決定採取行動，封鎖稀土供應，預計也將避免那些可能加速全球建立替代供應鏈行動、引發川普關稅戰後與中國關係日益密切國家擔憂的強烈措施。稀土供應流程本來就相當複雜，中國或許會選擇增加出口商在手續方面的負擔、拖延許可證的發放，或引導供應商限制與日本買家的交易安排。

