川普提烏克蘭「割地換和平」方案 國際油價聞訊重挫

國際油價週四（20日）走跌。

〔財經頻道／綜合報導〕因美國川普政府推動烏克蘭接受與俄羅斯的和平協議、以結束持續逾3年的戰爭，國際油價週四（20日）走跌。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶 59.14 美元，下跌 0.30 美元、跌幅 0.5%。

布蘭特原油期貨收每桶 63.38 美元，下跌 0.13 美元、跌幅 0.2%。

兩大油價指標在週四盤中一度走高，因美國能源資訊署（EIA）週三（19日）公布的美國原油庫存降幅大於預期。

美國和俄羅斯提出的和平方案內容包括：烏克蘭需割讓部分領土給俄羅斯，以及縮減軍隊規模，而這兩項要求皆是烏克蘭總統澤倫斯基過去明確拒絕的。

澤倫斯基週四表示，他會仔細研讀這項提案，並與美方就和平計畫進行磋商。

Price Futures Group 資深分析師弗林（Phil Flynn）指出：「很多人原以為這份新提案送到澤倫斯基手上就會直接被否決，但他並沒有立即斷然拒絕。現在最關鍵的問題是：美國對俄油貿易的制裁是否會在明天生效？如果雙方接近達成協議，制裁可能會被取消或延後。」

美國對盧克石油（Lukoil）和俄羅斯石油公司（Rosneft）的貿易制裁，將於週五（21日）生效，其中盧克石油需在 12 月 13 日前出售其龐大的國際資產組合。

美國原油庫存大幅下降，反映出煉油活動提升的原因是煉油利潤強勁，加上海外市場對美國原油需求增加。

EIA表示，截至 11 月 14 日當週，美國原油庫存減少 340 萬桶，降至 4.242 億桶，遠低於路透調查分析師預估的 60.3 萬桶降幅。

不過，分析師也指出，美國汽油與蒸餾油庫存為逾1個月以來首次增加，顯示消費可能正在放緩。

