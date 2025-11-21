自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

黃金撐不住又跌了！瑞銀公布最新目標價

2025/11/21 08:39

黃金價格週四（20日）走低。（法新社）黃金價格週四（20日）走低。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（20日）走低，因投資人消化美國 9 月就業報告。該份報告顯示就業數據強於預期，削弱了市場對聯準會（Fed）12 月降息的期待。不過瑞銀（UBS）仍將其 2026 年年中黃金目標價，上調至每盎司 4500 美元。

現貨黃金下跌 0.6%，報每盎司 4058.29 美元。12 月交割的美國黃金期貨結算價也下跌 0.6%，至每盎司 4060 美元。

美元兌大多數主要貨幣走強，使得以美元計價的黃金對海外買家而言成本更高。

美國9 月非農就業人數增加 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師格蘭特（Peter Grant）表示：「這份數據基本上印證了聯準會 10 月的說法：就業市場正在放緩，但仍保持穩定。如今 12 月降息的可能性看來愈發渺茫，進一步對金價造成壓力。」

交易員目前預估，下個月降息的可能性接近40%。

作為傳統避風港資產，黃金今年以來已上漲 55%，並於 10 月 20 日觸及 4381.22 美元的歷史新高。

儘管近期金價震盪整理，瑞銀仍將其 2026 年年中黃金目標價上調 300 美元，至每盎司 4500 美元，理由包括美國降息展望、持續的地緣政治風險，以及央行與 ETF 的強勁需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財