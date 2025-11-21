黃金撐不住又跌了！瑞銀公布最新目標價

黃金價格週四（20日）走低。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週四（20日）走低，因投資人消化美國 9 月就業報告。該份報告顯示就業數據強於預期，削弱了市場對聯準會（Fed）12 月降息的期待。不過瑞銀（UBS）仍將其 2026 年年中黃金目標價，上調至每盎司 4500 美元。

現貨黃金下跌 0.6%，報每盎司 4058.29 美元。12 月交割的美國黃金期貨結算價也下跌 0.6%，至每盎司 4060 美元。

請繼續往下閱讀...

美元兌大多數主要貨幣走強，使得以美元計價的黃金對海外買家而言成本更高。

美國9 月非農就業人數增加 11.9 萬人，遠高於市場原先預估的 5 萬人。

Zaner Metals 副總裁兼資深金屬策略師格蘭特（Peter Grant）表示：「這份數據基本上印證了聯準會 10 月的說法：就業市場正在放緩，但仍保持穩定。如今 12 月降息的可能性看來愈發渺茫，進一步對金價造成壓力。」

交易員目前預估，下個月降息的可能性接近40%。

作為傳統避風港資產，黃金今年以來已上漲 55%，並於 10 月 20 日觸及 4381.22 美元的歷史新高。

儘管近期金價震盪整理，瑞銀仍將其 2026 年年中黃金目標價上調 300 美元，至每盎司 4500 美元，理由包括美國降息展望、持續的地緣政治風險，以及央行與 ETF 的強勁需求。

