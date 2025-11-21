全面防堵！美議員提案：領晶片法案補助者 10年內不得買中國設備

美國兩黨議員提案，擬限制獲得晶片法案補助的晶片製造商，在10年內不得購買中國設備。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國兩黨議員週四（20日）在眾議院提出一項法案，擬限制獲得《晶片法案》（CHIPS Act）補助的製造商，在10年內不得購買中國晶片製造設備。

《路透》報導，這項法案針對一系列晶片製造工具，從荷蘭設備大廠艾司摩爾（ASML）所生產複雜的微影設備，到切割晶片、印刷矽晶圓的機器。

這項法案由眾議院共和黨籍議員奧伯諾爾特（Jay Obernolte）和民主黨籍洛夫格倫（Zoe Lofgren）共同提出；在參議院，民主黨籍議員凱利（Mark Kelly）和共和黨籍布萊克本（Marsha Blackburn）則計劃在12月推動。

《晶片法案》於2022年在拜登政府時期通過，旨在促進美國晶片製造業的發展，並撥款390億美元（約新台幣1.22兆元）用於刺激新工廠的建設和現有設施擴建。

包括美國英特爾（Intel）、台灣的台積電（2330）、南韓三星電子（Samsung Electronics）等晶片製造商都受惠於這項法案，獲得政府撥款，儘管美國後來將英特爾的撥款轉換為股權。

根據美國議員提供的背景資料顯示，中國已在晶片產業投資超過400億美元（約新台幣1.25兆元），重點放在製造設備，他們在這類設備的市佔已大幅成長。

美國晶片設備製造商也愈來愈擔心，對中出口限制將降低他們的設備銷量，並損害他們研發投入能力，若是利用《晶片法案》的撥款購買中國設備，將使問題雪上加霜。美國最大晶片設備公司包括應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）。

雖然這項法案主要點名中國設備，但預計也將禁止其他受關注國家，例如伊朗、俄羅斯和北韓的設備。法案中也提到一些「例外」，包括如果某些特定工具沒有在美國或其他盟國生產，美方可以給予豁免。另外，這項法案旨會攔阻進口到美國的設備，不會影響這些晶片製造商在海外的業務。

