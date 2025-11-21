AI泡沫難否認 ! 華爾街大空頭卻力勸做空 應鎖定的目標

華爾街大空頭Carson Block提醒，只要輝達等領頭羊繼續上漲，做空仍然是「非常危險的交易」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街著名大空頭、渾水（Muddy Waters）創辦人Carson Block坦言，當前市場環境下，他寧願做多也不願做空，一旦做空輝達等大型科技股，將「面臨巨大風險」，但一些規模較小的AI相關公司正成為渾水潛在的做空目標，尤其是打著AI旗號蹭熱度的公司。

Block接受《彭博》訪問時直言，做空這些科技龍頭的投資人「不會在這個行業待太久」。與 他形成有趣呼應的是橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio），他也認為當前市場「確實有泡沫」，但泡沫並不會因為某家公司財報好壞而破裂。

達里歐直言，真正戳破泡沫的，通常是外部力量，例如政策突變或稅制改變，雖然目前市場已偏熱，但刺破泡沫的那一根針仍未出現。

近期市場對科技股是否過熱的疑慮持續升溫，華爾街高盛、摩根大通等都警告漲勢可能過頭。但輝達亮眼的財報公布後，暫時紓緩了市場的恐慌，美股期貨也跟著回彈。

對此，Block認為，被動交易的繁榮已經在很大程度上削弱價格發現功能，破壞了市場機制。他解釋，購買標普500指數的基金只要有資金流入，就會以任何價格購買輝達等股票，而不會考慮估值高低。因此，輝達變得多昂貴都無關緊要。

值得注意的是，這一觀點凸顯了被動投資策略對個股價格形成機制的深遠影響，特別是對於權重較大的科技巨頭而言。

Block透露，雖然大型科技股不能碰，但他正盯著一批規模小、卻打著AI旗號蹭熱度的公司，準備當成新一輪做空獵物。他直言，「如果你想做空，那些地方才是應該下手的」。

達里歐也建議投資者，不要因為泡沫存在就恐慌撤離，而是要採取防禦策略，例如提高黃金部位、或降低高風險信用部位。他提醒，泡沫破裂通常伴隨經濟下滑甚至政治動盪，而不是股價自然回落後的平靜修正。

