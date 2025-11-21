日財相警告！日圓若過度波動 干預也是選擇

日本財務大臣片山皋月表示，日圓若出現過度波動，政府將出手干預。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本財務大臣片山皋月（Satsuki Katayama）週五（21日）表示，為了阻止日圓持續貶值，政府可能會採取干預措施，這是日本至今為止就日圓劇烈波動向外匯市場發出最強烈的警告。

《彭博》報導，片山週五對記者表示，政府將根據9月所發表日美聯合聲明中闡述的方針，包括對投機行為在內，毫無秩序的外匯波動採取適當行動，由於9月的日美財長聯合聲明，明確提及了外匯干預，這自然是日方能夠考慮的選項。

請繼續往下閱讀...

片山提到，自己對近期的外匯市場走勢深感擔憂，並認為這些走勢明顯一面倒且迅速。片山發表完演說後，日圓短暫走強，兌美元匯率一度從157.43回升到157.2左右，目前持續在157.35左右徘徊，仍是1月以來最低水位附近。

市場參與者正密切關注160大關，去年日本當局曾多次在這一價位附近干預市場。日本政府委員會小組成員會田卓司（Takuji Aida）週四（20日）受訪時表示，日本可能比市場認為的更接近干預，並可能在日圓觸及160之前就採取行動。會田指出，高市政府相信日本財政穩健，因此在需要時更有能力動用其充足的外匯存底。

日圓目前面臨各方壓力，包括市場猜測高市的刺激政策，可能會阻止日本央行在短期內上調基準利率，而此時對聯準會（Fed）降息的預期已經減弱。

今年9月，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和前財務大臣加藤勝信（Katsunobu Kato）在聯合聲明中重申了他們的基本承諾，即讓市場決定匯率，而不是為了競爭優勢操縱匯率。雙方也同意，根據聲明在某些情況下保留干預的空間，並表明干預措施僅限於應對貨幣市場過度波動或不守秩序的波動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法