美版「天網」曝光？美聯社驚爆: 全美司機行蹤遭政府「秘密監控」

〔財經頻道／綜合報導〕中國公安部在2005年設立世界規模最大、動用2000萬個影像監控的「天網」系統，震驚全球。外媒如今指出，美國聯邦執法機構「邊境巡邏隊」（Border Patrol）正在秘密監控全美數百萬名美國司機，以識別、攔查其認為具有可疑出行模式的人，監控規模正快速擴張。

《美聯社》（AP）報導指出，「邊境巡邏隊」最初只負責維護國家邊境安全，如今已建立起一套延伸至美國境內的監控系統，能夠監測普通美國民眾的日常活動和社交活動，不再僅僅針對通緝犯。該系統大約10年前啟動，旨在打擊非法越境活動以及毒品和人口販運，並在過去5年中不斷擴展。

近期，「邊境巡邏隊」更透過與其他機構的合作，實力進一步增強，包括美國緝毒局營運的全國車牌識別系統、私人公司以及越來越多由聯邦撥款資助的地方執法計畫。利用遍布全美的攝影機與車牌辨識系統，追蹤數以百萬計美國人的行車路線，並根據所謂「可疑行為」對駕駛進行攔查、搜查甚至逮捕。

報導指出，邊境巡邏隊每年可從至少3家私人企業取得車牌資料，包括 Rekor、Vigilant Solutions 與 Flock Safety。根據警方公開資訊，光是靠Flock Safety公司，美國邊境巡邏隊一度能存取至少 22 州、至少1600個車牌讀取器所蒐集的資料，使其得以追查車輛的歷史行徑路線。

邊境巡邏隊如今已透過與州、市等地方執法部門的合作，建立起延伸至美國內陸的監控系統。邊境巡邏隊也能使用美國緝毒局（DEA）所營運的全國車牌資料網路，並從多個由聯邦撥款資助的地方計畫取得影像資訊，建立起規模更龐大的「行車資料網」。部分德州執法單位則曾要求邊境巡邏隊協助使用臉部辨識技術，以確認車內駕駛的身分。

這些監控計畫的部分經費來自「石園行動」（Operation Stonegarden），這個聯邦撥款計畫已以某種形式存在近20年，長期以來提供地方治安機關經費，以支應監控設備與執法相關成本。在川普政府領導期間，國會核准未來4個財政年度內的4.5億美元（約新台幣141億元）的經費撥款，在之前的4個財政年度，該項目共撥款3.42億美元（約新台幣107億元）。

監控資料常被用於與地方警察合作的「悄聲攔查」（whisper stop）。聯邦人員遠端監控車牌資料，一旦發現「可能涉及犯罪活動」的車輛，便會發訊息給地方警察，由地方員警以某個合法理由（例如違反交通規則）攔查車輛。這種攔查方式在德州與加州高速公路上頻繁出現。

許多駕駛完全不知道自己已被盯上，直到因為超速、沒打方向燈、玻璃貼膜顏色不符規定，甚至因為「吊飾擋視線」等瑣碎理由被攔下，接著遭到長時間質問與搜查。

報導指出，一名南卡羅萊納州貨運司機古鐵雷斯（ Lorenzo Gutierrez Lugo,）只是運送客戶物品回墨西哥。警方最終沒有找到任何違法品，但他仍被以「洗錢」等理由逮捕，拖車被扣押，事後花上2萬美元（約新台幣63萬元）的法律費用才得以還清名譽。另一個案例肖特（Alek Schott） 因「一夜往返」邊境附近城市，而遭長達1小時的搜查。警方沒搜出任何違法物品，但執法人員在訊問中清楚表示：聯邦單位隨時掌握他的行車模式，並以此為依據要求攔查。

大量曝光的WhatsApp群組對話顯示，「邊境巡邏隊」與德州地方執法機構緊密交換司機個資、行車紀錄、車輛租借資訊、社群帳號甚至住所。這些通訊紀錄顯示，監控不僅限於嫌疑人，而是涉及廣泛的普通美國公民。

報導指出，最終有多少美國人被捲入這套監控系統，目前無人知曉。但受害者與民權團體警告，當美政府在沒有合理懷疑的情況下，就以車牌與行車記錄重建每一個人的「生活軌跡」，那已不只是執法問題，而是對於自由行動權的根本威脅。這已引發越來越多對美國憲法第四修正案（禁止不當搜查）的關注。美國法學界也開始重新檢視大規模、持續性資料追蹤的合憲性。

