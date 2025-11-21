薪水都給老婆管！他退休前打開存摺直接傻了：怎只剩40萬？

在規劃未來生活時，退休後的資金管理至關重要。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在規劃未來生活時，退休後的資金管理至關重要，老後資金是否充足，未必如眼前所見般明朗，為了迎接安心的第二人生，建議及早就得確認資金規劃，並為可能發生的意外情況做好準備。日本媒體分享案例，指出1名62歲男子隨著退休年齡逼近，意識到需了解家中真正財務狀況，於是打開銀行存摺一看，這才發現只有約200萬日圓（約40.52萬元新台幣），一查才知道妻子偷偷把他的退休金拿去幫兒子還賭債，讓他整個人都嚇傻了。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京都、任職中型企業的佐藤健一先生（化名），在同一家公司工作40年，原本打算在 60 歲退休，但最後因「退休後再就業」制度，而留在原公司工作。

健一的金錢管理全由妻子真由美（60歲，化名）負責。真由美同樣非常認真，每月都穩定地存錢。健一對每個月1.5萬日圓（約3.03萬元新台幣）零用錢之外的資金狀況，其實並不清楚，但心裡有個近乎確信的想法：「加上約 1800 萬日圓（約364.68萬元新台幣）的退休金，老後應該可以過得寬裕。」

因此，在迎接退休之前，他向真由美確認：「公司退休應該沒問題吧？」沒想到得到的回答，完全出乎他的意料。妻子歉疚地說：「對不起，再工作一陣子吧……」健一一時間無法理解她的意思，直到看到真由美拿出的存款時，他甚至驚訝地連看2次。

健一說：「存款只有大約 200 萬日圓。我原以為至少有 1000 萬（約202.6萬元新台幣），加上退休金，老後應該沒問題，所以覺得一定是搞錯了。」

然而仔細查看存摺記錄後，他發現半年前曾一次提領約 800 萬日圓（約162.08萬元新台幣）。這筆提款究竟是什麼？追問下這才知道，原來是長子翔太（32歲，化名）因為賭博成癮，欠下巨額債務無法自拔，最後向家裡求助，真由美因此把錢領出來幫助兒子。

如今翔太正在接受賭博成癮治療，其債務則由夫妻的儲蓄清償。

報導提到，像這樣因賭博造成債務問題，導致認真家庭破裂的案例，並不罕見。根據日本律師聯合會 2023 年資料，申請破產者的平均負債額為 1084萬2551日圓（約219.67萬元新台幣），破產的主要原因中，賭博佔了 9.89％，數字並不低。

此事件後，健一決定不退休，繼續就業工作。而翔太在1年半治療後，也順利重返工作崗位。

報導指出，賭博成癮是世界衛生組織（WHO）認可的精神疾病之一，而對賭博成癮者，家人應先承認事實，並尋求專業機構協助，不責怪當事人，而是將其視為「疾病」，立即向醫院求助諮詢，同時將錢包、存摺、提款卡等隔離管理，並透過相關團體學習應對方法，避免家人孤立。

