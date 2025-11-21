44歲大叔破產籌錢做副業 結果做成315億元大公司

Awardco 平台能讓合作企業的員工，以獎勵點數兌換亞馬遜企業購（Amazon Business）中的數百萬種商品。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國44歲男子索南伯格（Steve Sonnenberg）將他的副業做成一家估值達 10 億美元（約315億元新台幣）公司，索南伯格將成功歸咎於他的「超能力」，他說：「對我來說，創業的超能力就是『開始』。我非常容易就能啟動一個新點子，因為那就是我的本性。」

索南伯格是員工獎勵平台 Awardco 的共同創辦人兼執行長，Awardco成立於2011年，今年 5 月在 1.65 億美元（約52.11億元新台幣）的融資後，其最新估值達到 10 億美元。包含AT&T、Hertz 等知名大企業皆使用 Awardco 平台，讓員工以獎勵點數兌換亞馬遜企業購（Amazon Business）中的數百萬種商品。

請繼續往下閱讀...

索南伯格開始打造 Awardco，起因來自於他創立的前公司WholesaleMatch 被美國聯邦貿易委員會（FTC）提起民事訴訟，索南伯格的資產在訴訟期間遭到凍結，最終他申請破產、關閉公司，但他早就知道下一步該做什麼，那就是「開始打造下一家公司」， 即便當時他還沒有完整的商業構想，他決定用 5000 美元（約15.7萬元新台幣），向前持有人買下Awardco.com 這個網域名稱。

索南伯格後來靠其他工作養家，先是當自由接案網頁設計師，後來加入企業軟體公司 Qualtrics，後來和親人與同事一起經營副業Awardco，他的想法也從實體獎盃店，轉向屆企業批發獎勵商品，最後定型為現在的商業模式。

索南伯格說，亞馬遜（Amazon）一開始拒絕與這個默默無名的平台Awardco合作，但他反而開始打電話招攬企業客戶；當員工在 Awardco 平台上下單時，由他的妻子手動到 Amazon 幫忙替他們購買商品。到了2015 年，亞馬遜改變作法，開始邀請 Awardco與亞馬遜企業購市集合作，從此訂單流程開始自動化。

報導提到，大多數創業者常談到，創業時最重要的就是勇敢踏出第一步，也預期早期一定會遭遇挫折，並從失敗中學習，進而提高未來成功機率。

至於索南伯格成功的關鍵在於：不畏懼創業風險，也不會被創業路上的挫折擊倒，當事業遇到障礙時，索南伯格說：「我會非常快速地調整方向，因為我知道它終究會成功。你就是必須要有那種程度的自信。」而他自信部分也來自「有點天真的創業者」特質，他說：「我認為成功創業者的一個特質是：他們不會成為自己前進路上的阻礙。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法