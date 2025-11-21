美股收盤》道瓊震盪千點跌386點！輝達挫逾3％ 台積ADR下殺1.72％

週四美股震盪收黑。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕人工智慧晶片大廠輝達19日發布財報，季度業績和樂觀的第四季銷售預測皆優於預期，週三股價上漲2.85%，不過週四卻由紅翻黑，盤中大漲逾5%，逆轉下跌3.15%，收在180.64美元，拖累了整體市場。週四道瓊和那斯達克指數波動幅度都超過1000點，道瓊盤中一度上漲超過700點，尾盤下跌386.51點，跌幅0.84%；那斯達克指數下跌2.16%；標普500指數下跌1.56%；費城半導體指數重挫4.77%，台積ADR跌幅1.72%，收在277.50美元。

綜合外媒報導，輝達發布優於預期的季度業績和樂觀的第四季銷售預測，儘管執行長黃仁勳一再保證，其Blackwell晶片的需求遠超預期，並且否認AI存在泡沫，但輝達股價仍收跌3%。投資人再度掀起人工智慧股票估值過高的疑慮，同時也在思考如果聯準會不降息，該產業將受到怎樣的影響。

其他大型科技股如AMD下跌7.84%，亞馬遜下跌2.49%，微軟下跌1.60%，特斯拉下跌2.21%，蘋果跌0.86%，Alphabet跌1.03%，Meta跌0.19%。

雪上加霜的是，因政府關門而延後發布的9月就業報告顯示，美國新增就業11.9萬個，超乎預期。數據公布後，最新的聯邦基金期貨交易顯示，聯準會下個月降息的可能性不到40%，對押注降息的投資人來說是個壞消息。

道瓊工業指數下跌386.51點或0.84%，收45752.26點。

那斯達克指數下跌486.181點或2.16%，收22078.048點。

S&P 500指數下跌103.4點或1.56%，收6538.76點。

費城半導體指數下跌317.96點或4.77%，收6352.07點。

