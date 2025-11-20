習近平自給自足美夢碎了！「這顆豆子」讓中國人的飯碗陷入風險

中國學者直言，中國想要實現大豆自給自足是不可能的事。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國大豆近年成為美中貿易戰的核心之一，今年10月川習會後，美國將降低對中產品的關稅，中方則承諾年底前採購至少1200萬噸美國大豆，並在往後3年每年至少購買2500萬噸。儘管北京不斷利用大豆打擊美國，卻無法改變中國依賴外國大豆的現實，中國人民大學學者直言，中國想要實現大豆自給自足是不可能的事。

《南華早報》20日報導，大豆不僅是一種農作物，它已成為檢驗北京不斷演變的糧食安全戰略的試金石，也是中美貿易戰的核心。作為動物飼料和食用油的重要來源，大豆一直是中美兩國貿易爭端的焦點，從美國總統川普第一個任期內的關稅戰到目前的貿易爭端，都未能改變這一局面。

報導提及，鮮為人知的是，中國已從大豆出口國轉變為世界最大的大豆進口國。研究人員認為，這項轉變歷時30年，反映了中國國內需求的不斷變化，以及加強糧食安全的政策改革、國際協議和技術創新所帶來的影響。

如今，中國每年進口約 1 億噸糧食，約佔全球糧食貿易量的 60%，此變化重塑了國際市場和農民的生計。在10月下旬公佈的十五五規劃提案中，北京呼籲實現農產品進口多元化，這凸顯了中國對全球交易量最大的商品之一的持續影響。

不過，北京人民大學教授鄭豐田（ Zheng Fengtian，音譯）直言，鑑於目前的地緣政治風險，中國似乎有必要實現大豆自給自足，但實際上這是不可能的事。

他表示，由於中國有限的耕地無法滿足所需的種植規模，而試圖在中國國內生產所需的大豆，會佔用原本用於種植重要主糧的土地，最終威脅糧食安全。

報導說，北京的困境根源可以追溯到90年代初，當時中國是大豆淨出口國，1994年大豆產量達到高峰1600萬噸，出口量每年超過 100 萬噸，美國農業部 （USDA） 的官方數據顯示，中國透過將剩餘產品運往區域市場，一直保持著出口國的地位，直到 1995 年。

但情況很快就發生巨大變化。到2000年，中國大豆的進口量飆升至1000萬噸以上，順差轉為持續逆差。鄭豐田表示，中國融入全球貿易體係以及國內需求的激增，推動了這一趨勢，而且，從加入世貿組織到 2018 年，中國普遍認為大豆進口帶來的好處大於弊端，土地主要用於種植更重要的作物。

本來，美國大豆是中國主要供應來源，美國大豆對中出口量在2016年飆升至3200萬噸，鼎盛時期佔了中國38%的進口比重。2018年川普第一個任期內，美中開啟貿易戰，促使北京重新評估對美國農產品的依賴。

現在，中國已將供應多元化，增加了從巴西和阿根廷的進口，近期海關數據顯示，9月巴西大豆持續佔據主導地位，年增近30%，佔當月中國進口總量的85.5%。

報導指出，為了配合習近平糧食安全政策，北京一直在尋求傳統糧食作物以外的替代來源。中國國務院去年發布指示，要求在2027年建立多元化的糧食供應體系，替代來源預計將包括林產品產業、草飼畜牧業和深海養殖業。

