金管會明年首推ESG評鑑 全面檢視上市櫃永續表現

金管會明年將首度推出「ESG評鑑」，全面檢視1915家上市櫃公司永續表現，預計在2027年公布。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，明年（2026年）將首度推出「ESG評鑑」，全面檢視1915家上市櫃公司在「環境面」（E）、「社會面」（S）與「治理面」（G）」三大構面三面向的永續表現，合計共有75個項目，至於首屆ESG評鑑結果，預計在後年（2027年）4月公布。其中，表現前5%的企業，可望被納入公司治理指數100。

金管會證期局主秘黃仲豪指出，公司治理評鑑自2014年開始舉辦，目前已辦理12屆。今年度（第一屆）ESG 評鑑，是依據金管會「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」之推動措施，逐步擴展「公司治理評鑑」環境面與社會面相關議題，並持續精進既有指標，於明年度轉型並更名為「ESG 評鑑」。

本次評鑑作業與指標，修正方向除依循行動方案及「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」規劃內容，並響應我國「國家希望工程」、「2050 淨零排放路徑－十二項關鍵戰略」及「少子女化對策計畫 2.0（115 年－118 年）」等政策外，另參考國際重要公司治理及永續發展趨勢、國內新修正之法規、函釋及政策，與各界反饋意見等。

黃仲豪指出，本次評鑑指標重要修正內容，包括調整配分權重：為轉型 ESG 評鑑，將現行「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展」四大構面，調整為「環境面」（E）、「社會面」（S）與「治理面」（G）」三大構面，並衡酌指標數之增減，權重分別調整為 21%、31%及 48%。

證期局表示，「公司治理評鑑」目前有70個項目，未來轉型後的ESG評鑑，將調整為75個項目，主要將增加環境面與社會面的項目，未來評鑑項目中，「環境面」（E）占比增至21%，「社會面」（S）比例增至31%，「治理面」（G）從過去6成以上降至48%。

隨著環境與社會議題日益受國際重視，為建構市場永續價值文化，進一步鑑別上市櫃公司於ESG各面向之永續發展表現，並提供投資人進行ESG投資決策之參考，金管會持續督導證交所及櫃買中心衡酌國內外政策發展與永續趨勢，精進既有指標。

