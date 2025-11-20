AI應用再下一城 圓剛發表智慧交通AI平台

圓剛正式發表「智慧交通AI平台」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI邊緣運算暨影像直播領導品牌圓剛（2417）今日表示，該公司正式發表「智慧交通AI平台」，將多年影像處理技術推向城市級AI應用，協助全球打造更安全順暢的智慧交通環境。

圓剛本次攜手智慧號誌領導品牌光林智能（LEOTEK），將Edge AI運算導入智慧交通場域。此平台能即時解析道路影像，支援路口車流分析與異常事件偵測，作為智慧交通決策與安全管理的基礎能力，提升智慧號誌系統的反應效率與整合彈性，此解決方案已經在多國展開試運行。

圓剛指出，旗下智慧交通AI平台整合三大核心優勢，滿足城市級智慧交通的長期部署需求，包含「工規級穩定運行」可於戶外與極端氣候長期穩定運作；「高安全架構」 資料加密與安全模組保障影像與AI推論資料安全；「模組化整合能力」支援影像、雷達、通訊與AI推論模組，適應多國交通場景。

圓剛表示，公司以平台化架構串接AI攝影機節點、邊緣運算設備到中央管理系統，並與在地系統整合商、AI 軟體夥伴及光林智能（LEOTEK）等產業夥伴合作，打造可快速部署的AI智慧交通生態鏈，加速全球導入效率。

圓剛產業應用事業處副總劉厚儀表示，智慧交通只是AI城市的起點。圓剛將以影像與邊緣AI技術為核心，成為城市智慧化最可信賴的合作夥伴。並持續投資AI邊緣技術、垂直應用整合與全球市場拓展，以「Smarter, Safer, Smoother Urban Life」為願景，打造兼具效率與永續的智慧城市解決方案。

