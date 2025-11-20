勞保收支逆差大洞怎麼補？官員揭現行4方式「這一項」效益最大

受到高齡化、少子化衝擊，勞保｢收不抵支」情形持續惡化，今年1至9月的收支逆差已達500億元。示意圖。（路透）

〔記者李靚慧／台北報導〕受到高齡化、少子化衝擊，勞保｢收不抵支」情形持續惡化，今年1至9月的收支逆差已達500億元。行政院會今（20）日通過勞動部《勞保條例》第66條、第69條修正草案，明定勞工保險財務由中央政府負最後支付責任。勞動保險司司長陳美女指出，政府撥補的目的，不只是為了「填補缺口」，而是讓勞保資金池有更多的錢，靠「錢滾錢」獲取的收益即可弭平收支逆差。

不過，除了政府撥補，是否有規劃進行其他如提高費率、調整給付等方式改革？陳美女表示，其他面向均涉及雇主、勞工權益，目前仍持續收集各方意見。現階段改善勞保財務除了政府撥補，也從鼓勵勞工續留職場、強化保險人的加保給付審核、加強催繳保費等方式著手。

請繼續往下閱讀...

勞工保險局今（2025）年初公布的勞工保險普通事故精算報告指出，因勞保老年給付金額增加，若「政府若不持續撥補」，預估2031年基金用罄。行政院今日通過勞動部《勞保條例》第66條、第69條修正草案，將朝野均有共識的「政府負最後支付責任」、「由中央主管機關依政府財政及勞工保險財務狀況，每年編列預算撥補」等文字入法。

勞動保險司司長陳美女指出，勞工保險是勞工重要的退休保障制度之一，為穩定基金流量，政府自109年起開始逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，累計7年來編列5170億元，在搭配多元投資下，基金規模目前已達1.2兆元，顯示政府撥補對勞保財務有正面助益。

陳美女強調，撥補的效益不只是為了填補財務缺口，而是為了讓勞保資金池更為充沛，由於每年的收支均為「逆差」，過去7年總計撥補的5170億元，包含明年的1300億元，因此過去6年實際撥補3870億元，這3870億元放入勞保基金中，由勞動基金運用局進行投資，統計至今年9月底的近6年，運用局為勞保基金賺了4320億元，透過多元投資，讓政府的撥補達到了更大的效益。

陳美女強調，因勞保自106年開始就呈現收支逆差，基金水位持續下降，如果沒有撥補維持水位，將使運用局的投資更為保守，雖然近年的投資績效亮眼，也歸功於近幾年全球投資環境大好，自113年往前推的5年投資報酬率8.94%、10年達6.88%，今年前9月賺了808億元，已超過前9月收支逆差的500億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法