神基2026年多線並進 5年營收翻倍目標不變

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）董事長黃明漢今日於法說會指出，強固型電腦、AI產品與軍工、公共事業需求，將成為2026年營運成長主軸；雖然筆電與部分電源產品仍受市場疲弱、零組件漲價與匯率影響，但整體事業群至今年第三季仍維持正成長，公司將持續以費用控管、產地調整與產品升級強化體質，並朝向「五年營收翻倍」目標推進。

黃明漢表示，今年強固型電腦成長已達年初設定的6%至10%目標（以美元計算），若排除匯率升值因素，第三季仍呈現持平或小幅成長。軍工市場受惠於北約（NATO）國家國防預算上升，需求維持穩定增長，無人機與地面控制系統（Ground Control System）更被視為明年最具爆發性的領域，預期有「倍數成長」機會。公共事業則因AI帶動全球電力需求提高，相關專案今年已呈現雙位數成長。

AI產品方面，神基去年即推出支援微軟AI作業系統的強固型電腦，今年已擁有四款對應產品，競爭對手普遍落後，預期明年企業市場將因新系統擴大滲透率，進而快速進入轉換期。目前神基AI PC在營收中占比不到1%，2026年將因規格提升與DRAM漲價等因素，使AI PC平均單價（ASP）提高20%至25%。此外，公司已開始販售採用（ARM）架構的強固型電腦，橫向擴展應用生態系與解決方案。

在產能佈局上，神基越南廠仍為機構件事業的核心據點，除鎂合金、鋁合金壓鑄件外，遊戲機訂單成長亦可部分抵銷筆電需求下滑，預期2026年將再呈現成長雙位數。至於台灣汐止廠，將於2026年第一季末至第二季初開工，以因應國際客戶對「Made in Taiwan」產品的需求。中國崑山廠則因汽車相關件市場競爭激烈，部分產能將分階段轉往越南。

面對DRAM、CPU、SSD漲價，黃明漢強調，公司自第二、三季開始調整，已備有庫存，依產品別估算，DRAM庫存可支撐至2026年上半年。漲價的成本將適度轉嫁至客戶，倘若DDR5與部分CPU供應改善，反而有助公司取得差異化競爭力。

展望2026年，黃明漢說，儘管終端市場仍有不確定性，但強固型電腦、AI PC、軍工與公共四大領域皆具成長潛力。未來兩個月內重新調整策略與指標，持續尋求穩健擴張與產品組合升級的機會， 「五年營收翻倍」目標維持不變。

