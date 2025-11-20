自由電子報
品牌廠衝刺年底目標 電視面板Q4需求不減反增

2025/11/20 18:58

品牌廠衝刺年底目標，電視面板Q4需求不減反增。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日發布最新11月面板報價預測，根據該市調機構觀察第四季雖然是傳統電視面板需求淡季，不過部分品牌客戶為衝刺年底目標，已提前開始備貨，帶動第四季電視面板需求不減反增。

TrendForce研究副總范博毓指出，面板廠在持續有訂單的狀態下，也積極滿足客戶需求，但因為時序接近年底，除了衝刺出貨的考量，也需與客戶商定明年需求規劃，因此在面板價格上的姿態較低，甚至採用專案價格方式鼓勵客戶增加拉貨，預估11月份的電視面板價格仍是維持跌價態勢，其中32吋與43吋預估下跌1美元，50吋與55吋預估下跌2美元，65吋與75吋預估下跌3美元。

至於顯示器面板，范博毓說，進入第四季後，需求呈現較疲軟態勢，對面板廠而言，主流顯示器面板持續處於虧損狀態，在價格上沒有太多讓步的空間，也不願意擴大生產，目前買賣雙方在價格的共識上仍是以持穩為主。

預估11月份的顯示器面板價格僅有23.8吋Open Cell面板因為需求明顯更弱，價格下跌0.2美元，其餘主流尺寸價格皆呈現持平態勢。

在筆電面板部分，雖然記憶體價格大幅飆升，但是第四季整體採購動能符合原先預期，惟品牌客戶要求面板價格下跌的想法不變，面板廠意識到除了原本檯面下優惠外，檯面上的價格也要開始作調整，以滿足客戶的要求。因此，11月份的NB面板僅TN面板持平，其餘IPS主流尺寸規格預期將全面下跌0.1~0.2美元不等。

