國內偶傳缺藥？ 國內藥廠以日本為例 分析問題出在「這裡」

〔記者陳永吉／台北報導〕國內藥廠生達（1720）今召開法說會，董事長范滋庭表示，雖然國內學名藥市場每年因有健保砍價，但生達每年會推出5個新品項，因此預期明年國內業績仍可小幅成長。

而對於國內偶爾發生缺藥情況，范滋庭分析，以日本為例，日本政府政策希望能夠降低醫療費用，尤其是藥品方面，他們的政策是原廠專利期過後，希望原廠的量能夠有八成由學名藥廠承接。也就是說，當專利過期後，學名藥廠的量能夠佔原來的八成。

此外，日本廠商也開始慢慢整合，會有聯盟。可能有些公司生產這些，有些生產那些，但各自銷售。這是剛開始的模式，之後可能會變得類似國內的大聯大公司一樣，形成一個控股公司，底下有很多藥廠，各自經營，但中間會有協調。這樣一來，除了能夠在短時間內將原廠過期的專利藥品的八成數量交由學名藥廠生產外，他們也可以避免出現一個品項，結果好幾家藥廠都在生產，數量卻不多，最終導致一個個退出市場。

但在台灣，有時候情況並非如此，原廠藥品專利已經過期十幾年，但仍然有七成到八成的市場佔有率。所以一旦出現原廠缺藥的情況，那麼台灣就不會有足夠的學名藥廠能夠生產這個量。所以政策或政府確定必須這樣做時，對產業的影響相當大。

范滋庭說，生達目前外銷佔比約13%，其中東南亞就佔了絕大多數，日本已有兩個品項已連續出貨5年，接下來還有兩個品項已通過生物相等性試驗，準備送件查驗登記，目標後年開始出貨，明年以整個銷售市場來看，日本成長幅度將會較高。

