富強鑫今年營運雙位數成長 在手訂單能見度達明年Q3

富強鑫執行長王俊賢。

〔記者林菁樺／台北報導〕富強鑫（6603） 今舉行線上法人說明會，目前在手訂單已看到2026 年第三季，接單能見度優於過往年度，預期整體營運有機會維持年增率雙位數成長態勢。

受惠整體接單動能改善，富強鑫2025年第3季單季營收達13.58億元，累計前 10月營收達 40.7 億元、年增 11.6%，營運規模穩健擴張。

富強鑫鎖定汽配、半導體/ICT、運動/民用精品等三大市場，尤其在汽車零組件需求持續受電動化、車燈精密化與輕量化推動，帶動在汽車零配件產業資本支出的滲透率持續提高，目前全球前8大車燈供應鏈已有6家為公司客戶，凸顯富強鑫在多色射出成型機的市占優勢。

富強鑫表示，全球汽車市場在燃油車與電動車間仍持續震盪，但結構件、內飾件及車燈需求趨勢一致，是近年來訂單能見度持續堆高的關鍵因素，今年富強鑫也與中國知名電動車品牌車廠啟動新一波大型、超大型多色射出成型機的標案，進一步推升未來營運成長動能。

另外，在半導體/ICT客戶方面，今年前三季的營收比重也自去年同期的18％提升至21％，業績絕對金額年增率達25％，是三大核心市場中成長最為明顯的，這也顯示半導體/ICT設備升級需求仍強，AI 伺服器供應鏈擴產也帶來新一波成長紅利。

富強鑫近年投入物理發泡技術研發，該技術目前已導入運動鞋產業，今年前三季已經完成20台物理發泡技術的射出成型設備出貨，也是貢獻前三季公司來自運動產業銷售業績年增14％的主要原因。

富強鑫也提到，今年參與德國杜塞爾多夫塑橡膠展，吸引全球約249家國際企業洽談合作的可能性，意向成交金額達500萬美元，現場成交率超越原先設定目標至102％，展會具備成效。

