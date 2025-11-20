歐洲商會籲設「能源部」 盼既有專案可彈性豁免在地化限制

歐洲商會（ECCT）今發表《2026年建議書》。（歐洲商會提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕歐洲商會（ECCT）今舉行午餐會並發表《2026 年建議書》，能源建議方面，將「設立能源部」列首之外，並呼籲，商業既有專案若面臨品質不符、供應不足或成本過高時可彈性豁免在地化限制，未來「不應硬性規定在地化項目」，以及啟動浮動式風電規劃。

歐洲商會今年建議書以「變局中 淬鍊台灣韌性」為主題，歐洲商會呼籲政府強化社會、能源與通訊等關鍵基礎設施的韌性，並為人才短缺尋求長期解方。

商會表示，台灣須在穩定且可負擔的能源供應、能源安全與韌性、以及減碳目標間取得平衡，但再生能源的建置進度仍落後官方目標，原因包括國際政經情勢、法規協調不足、許可限制等。

對此，商會列舉多項建議，首先提到，呼籲政府設立能源部，成立集中且跨部會的統籌機關，以確保能源轉型成功。

離岸風電方面，商會建議，為推動下一個關鍵階段（R3.3）的順利執行，須採取多項措施，包括確保足夠的配置容量、電網基礎設施與融資支援。

針對能源建置規則，商會表示，商業既有專案若面臨品質不符、供應不足或成本過高時，可彈性豁免在地化限制，此外，「未來標案不應硬性規定在地化項目」。

商會也呼籲啟動浮動式離岸風電（FOW），制定並落實深水域浮動式離岸風電發展藍圖。

此外，商會也建議，應支持電動車與替代燃料，例如加大乘用與商用電動車稅務誘因、建立充電安全規範以加速設置，並修法支援低碳燃料（如大型車與產業採用生質柴油、推廣永續航空燃料（SAF）用於航空、氫／氨於火力發電）。

