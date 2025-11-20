中華汽車國產雙雄搶攻市場 明年營運看旺

中華（2204）汽車今日召開法說會，中華汽車副總錢經武表示，J-SPACE輕型商用車累計訂單已超過1萬8000輛，銷售達成率超過原來的預期，國產小型休旅車XFORCE將於年底上市，將挹注明年營運成長動能。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕中華（2204）汽車今日召開法說會，中華汽車副總錢經武表示，J-SPACE輕型商用車累計訂單已超過1萬8000輛，銷售達成率超過原來的預期，睽違9年的國產小型休旅車XFORCE將於年底上市，法人預估，在J-SPACE和XFORCE雙雄挹注下，中華汽車明年營運看旺。

錢經武表示，中華汽車自主開發的3.5噸電動商用車ET358月已於新竹廠下線進入量產階段，因應各類市場需求打造物流廂車、資源回收車及行動餐車、行動零售車等多元應用，現在進入第2階段將與新竹物流等大型物流業者合作，搶攻零碳商用車商機。

兩款核心的自主研發車款J SPACE和ET35銷售台數較去年同期成長21.7%，展現強勁成長動能，ZINGER Z PLUS商旅車特仕版和J SPACE8人座車型並已於11月上市，滿足商用及家庭用車的多元需求。

錢經武指出，在新車戰略佈局上，除了鞏固商用車電動化優勢，中華汽車在乘用車市場也將投入強勁新血，全新的三菱（MITSUBISHI） XFORCE小型休旅車將於12月底上市，積極搶佔乘用車市場，挹注明年成長動能。

至於MG4的自製率還在跟政府單位密切溝通與推動，有相關資訊會對外公布。

