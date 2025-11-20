內外交迫 豐興看Q4旺季不旺

豐興估計第四季整體銷量會有雙位數衰退。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼筋大廠豐興（2015）下午舉行法說會，第四季受到內外交迫影響，難出現旺季，鋼筋受到房市轉弱、工期施工進度出貨放緩，條線下游手工具、螺絲螺帽、工具機、汽機車零件等則因對等關稅衝擊，豐興估計第四季整體銷量會有雙位數衰退。

豐興有鋼筋、型鋼、條線等三大產品，第三季總銷量34.6萬噸，遜於上季42萬噸，其中鋼筋衰退幅度達22%、最嚴重；三大類鋼品前三季銷貨量都較上季衰退，季減6%到22%，僅型鋼銷量優於去年同期，總銷量113.3萬噸、年減5%。

豐興指出，第四季以往是鋼筋銷售旺季，但今年很難有強勁拉貨潮，包括房市政策影響，製造業建廠進度也放緩等，整體市場氛圍不佳。

至於下游的條線客戶不約而同都是外銷歐美為主，受到對等關稅、供應鏈重組等衝擊，需要大致底定，國內鋼廠包括中鋼（2002）在內才能協助，「目前是他們（客戶）接單不好，也影響到我們」，但因下游的美國客戶庫存偏低，近期確實應付急單，豐興接單也優於上月，但急單效應並非從谷底反轉，需要持續觀察，也無法確定鋼市何時可擺脫低迷景氣。

豐興表示，中國粗鋼產量仍牽動全球鋼市，對國際鋼價造成相當大的壓力，今年中國前9個月粗鋼生產7.46億噸、年減2.9%，但中國最近兩、三年都是上半年放量，下半年減產，關鍵中國鋼材仍以出口為去化產能。

根據統計，中國今年前9月的出口月均量達977萬噸，較去年同期成長8.8%，推測中國今年鋼材出口恐創歷史新高。近期中國政府透過嚴格調控產能來減緩出口壓力，對國際鋼價產生正面支撐，但引起各國相當多反傾銷調查、臨時性關稅制裁。

有關轉投資豐堉部分，一期設備原本因應高科技廠有的廢汙泥等回收，但此案執行過久，科技廠已有其他替代方案，因此一期設備整改，預計明年第二季、第三季完成，第二期試營運結果不錯，執照申請中，明年可貢獻營收，目前來看明年應該很有機會可獲利。

