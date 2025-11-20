台灣之光！台南奪「IDC最佳數位政策獎」智慧稅務創新登國際舞台

台南奪「IDC最佳數位政策獎」。南市財稅局主任秘書陳家慶（右）代表市府領獎。（南市研考會提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國際數據資訊IDC（International Data Corporation）今（20）日在新加坡舉辦「IDC Technology Symposium & Awards」，公布「2025 IDC未來企業大獎」得主。南市以「智慧稅務創新─安全高效的便捷服務」脫穎而出，奪下智慧城市類別的「最佳數位政策獎」，在國際舞台上為台灣稅務服務樹立新標竿。

南市財稅局長李建賢說明，台南近年全力推動智慧稅務，讓納稅服務更快、更簡單也更安全，陸續推出電子稅單、代理人線上查調發證系統、「My Data停看聽－稅務e指通」、以及稅務自動化服務機「查補快」等多項創新服務，同時打造全國首創的線上線下一站式整合平台，讓民眾不論走進辦公室或在家操作，都能一站完成稅務需求。

此外，財稅局導入RPA（機器人流程自動化），把許多耗時的重複性行政作業交給系統自動處理，讓平均每案處理時間從30分鐘大幅縮短到5分鐘，行政效率顯著提升。也因為這套創新模式，財稅局在2024年獲得財政部財政資訊中心「地方稅新興業務提案」第1名。

市長黃偉哲強調，未來南市將擴充線上線下服務、導入手機門號驗證，持續強化智慧稅務服務功能，帶動AI稅務自動化趨勢，讓民眾對於便利的公共服務更有感。

研考會主委王效文表示，IDC近年舉辦的「未來企業大獎」，已成為全球智慧城市與數位治理成果的重要展示舞台。台南此次獲獎，代表智慧城市建設方向受到國際專家肯定，也顯示南市在數位轉型、服務優化與人機協作方面的努力已見成效。

