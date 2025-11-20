自由電子報
00940「3減碼股」倒一片！中信金只排第3 這檔最慘砍逾2萬張

2025/11/20 16:49

00940「3減碼股」倒一片！中信金只排第3，萬海最慘砍逾2萬張。（業者提供）00940「3減碼股」倒一片！中信金只排第3，萬海最慘砍逾2萬張。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（20日）在台積電掌兵權大反攻，終場指數大漲846點，雖然投信續買超10.15億元，但正值00940換股期，今「3減4刪股」全上賣超前10大，其中又以減碼股最慘，包辦前3，而萬海以逾2萬張賣超苦吞第1，受此拖累，股價連2跌，今跌0.85%，收81.8元，成交量為3.67萬張。

00940減碼股分別為萬海、大聯大與中信金，至於刪除股則為陽明、兆豐金、東元與日月光投控。

週四投信賣超前10大個股，依序為萬海（2615）2萬3張、大聯大（3702）1萬1296張、中信金（2891）9938張、陽明（2609）8941張、兆豐金（2886）8514張、微星（2377）7309張、光寶科（2301）7175張、日月光投控（3711）7054張、東元（1504）6769張、國泰金（2882）5710張。

