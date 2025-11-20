台股向上衝 0050規模突破9000億元

0050規模突破9000億元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕輝達執行長黃仁勳破除AI泡沫疑慮、台股氣大漲逾800點，元大台灣50（0050）在買氣與台股反彈雙重推升力道下，今（20）日規模一口氣突破9000億元，距離國內首檔兆元級ETF只差1000億元。

輝達第三季營收年增62%，帶動台積電（2330）、台達電（2308）大漲，而這兩檔為0050主要成分股，同時，伺服器代工鴻海（2317）、封測日月光投控（3711）也是台灣高股息（0056）前兩大成分股。據彭博預估，台積電、鴻海、台達電在2026年EPS年增率分別達17%、21%及42%， 0050、0056將高度參與AI高速成長趨勢。

統計0050自10月以來至11月19日為止，淨申購金額達1245億元，而近期台股震盪，近一週的淨申購高達256億元，今日台股上漲更帶動規模寫下9134億元新高。而0050規模突破9000億元，最新經理費率來到新低0.096%，未來規模成長至1兆以上將持續朝0.05%下降，持續有利投資人長線存股。

