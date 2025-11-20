信音建立第二成長曲線 加速利基場域轉型

信音能源與車電產業的營收佔比目標於2028年超過40%。（信音提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠信音（6126）今天在法說會表示，公司近年積極從NB與消費性電子等成熟市場，轉向能源、工業與汽車電子等高附加價值領域，並以「高速傳輸（High-Speed）」、「高功率（High-Power）」作為技術升級主軸，建立第二成長曲線。過去15年深耕的防水連接器製程，已成為切入新能源、電動車、高階工業設備及人形機器人市場的重要基礎，能源與車電產業的營收佔比目標於2028年超過40%。

信音指出，全球資料量急速成長，使高速傳輸成為必然發展的趨勢，包括伺服器、工業設備及車用自動駕駛均朝向高頻高速傳輸，帶動連接器規格升級。公司觀察到，高速傳輸相關概念股的市場熱度亦快速上升，因此將高速連接器、車用同軸、Mini-Fakra等高速介面列為技術深化方向。

另一方面，在電動車與儲能系統需求推升下，高功率、高電壓連接器的重要性快速提升，需要更高耐熱性與安全規格，從大電流導體、800伏以上應用延伸至1000至1500伏領域，成為信音未來聚焦的技術核心。

在人形機器人方面，公司表示，歐美應用極具複雜度，一台機器人往往需要四、五百顆連接器，需求量遠高於一般裝置，是未來的成長機會之一。信音也指出，雖然消費性電子市況相對成熟，但智能音箱、美系智能家居設備仍穩定出貨，而無人機等長期耕耘領域也持續取得新增應用。

在車用市場，信音原先主要深耕車內防水型連接器、充電與影音模組，客戶橫跨歐洲主要車廠，包括BMW、Benz、Porsche、Skoda等。公司強調，這些產品屬車廠系統內的重要供應鏈，仍具穩定需求。另一方面，全球電動車市場競爭加劇，帶動車用高速傳輸規格全面升級，加上自動駕駛提高車身影像、雷達、感測器的速度要求，使高速化成為車用產品布局重點。

在能源與工業方面，信音已切入儲能逆變器（Inverter）、充放電模組、信號傳輸與電源模組；並已量產300安培、800伏等大電流應用，逐步從消費電子的安全電壓（48伏）升級至高電壓領域。公司認為，新能源趨勢屬長期成長市場，即使短期產業調整，仍會持續投入技術與產能。

信音也同步推進產品線擴充，以提升電腦領域的附加價值。除了既有筆電輸入、輸出連接器，公司已跨入記憶體模組（SO-DIMM）相關連接器，並與主要客戶合作高階應用開發，預期能帶來新的營收來源。

