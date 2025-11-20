00940「2老5新」狂掃貨！這檔金融老將投信敲3.12萬張最搶手

00940「2老5新」狂掃貨！老將富邦金投信敲3.12萬張最搶手。（業者提供）

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（20日）在台積電掌兵權大反攻，終場指數大漲846點，而投信也續買超10.15億元，銀彈撒向00940與00878兩大巨嬰，其中又以00940成份股最搶手，「2老5新」全上榜，而老將富邦金則成最大贏家，已連5買，今買超更放大到3.12萬張居買超第1，受此激勵，股價上漲1.36%，收89.3元，成交量達6.63萬張。

00940老將上榜，除了富邦金外，華航也入列，至於新兵則有彰銀、永豐金、仁寶、金寶與元大金；而00878新兵則有京元電與臻鼎。

至於週四投信買超前10大個股，依序為富邦金（2881）3萬1271張、京元電子（2449）1萬1797張、彰銀（2801）9387張、永豐金（2890）9336張、臻鼎-KY（4958）7921張、華航（2610）6139張、仁寶（2324）5534張、金寶（2312）5476張、元大金（2885）3460張、超豐（2441）2534張。

