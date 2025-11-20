長榮空服員病逝調查出爐 工會批：公司應負起連帶賠償責任

桃園市空服員工會表示，長榮航空與楊姓座艙長應負起連帶賠償責任，盡速和孫姓空服員家屬誠意協商。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空孫姓空服員在今年九月抱病上班、十月返台後病逝，各界抨擊長榮航空的勞動環境。勞動部調查也在今天（20日）出爐，長榮航空涉違勞基法。桃園市空服員職業工會表示，長榮航空與楊姓座艙長應負起連帶賠償責任，盡速和孫姓空服員家屬誠意協商。

勞動部在今天（20日）下午說明事件訪談與調查結果，並做出4點結論，長榮航空無論制度或處置皆不當，其中過度運用勤惰管理。桃園市空服員工會表示，針對這起案件，桃園市空服員職業工會再度表達深切遺憾。

工會認為，有關孫姓空服員抱病服勤後不幸離世，以及孫姓空服員所面臨到涉及職場不法侵害等，不管從制度面或個人行為面，孫姓空服員都是受害者，長榮航空和楊姓座艙長應負起賠償責任，並積極與家屬協商，以實際行動展現誠意。

空服員工會表示，長榮航空10月17日記者會公開聲稱「已取得家屬諒解」，但工會嚴正指出，此一說法並非事實。家屬至今仍未獲得長榮航空及楊姓座艙長的具體賠償承諾，也未感受到其誠意。

工會呼籲長榮航空與楊姓座艙長，不應僅以片面說詞試圖平息輿論，而應正視自身責任，主動與家屬展開實質協商，提出具體賠償方案，此案不僅涉及個人責任，更反映出長榮航空在請假制度與管理、監督機制上的缺失。

工會批評，長榮航空不僅自身有責任，也應對其員工的職務行為負起連帶責任，並確保類似事件不再發生，長榮航空與楊姓座艙長共同承擔法律與道德責任，儘速與家屬達成協議，給予合理賠償。

工會也指出，針對勞動部公布的「勞工請假規則」四大修法面向，讓台灣勞工在請假權的保障上已相對完善，但本會須強調，四大修法面向仍欠缺「不利處分」樣態的明確化，不利處分不限於全勤獎金和考績。

工會擔心新法仍有空間讓雇主玩文字遊戲，將懲罰曲解為獎勵，在過往幾年中，長榮航空就是不斷用這種方式，對空服員進行職場情緒勒索，才會導致空服員不敢請假、抱病上班，希望勞動部跟社會大眾不要忘記，所以更希望勞動部在日後完整跟正式的法條中，對這部分能再予以加強。

工會指出，長榮航空10月底所定的2026年考績評核標準等請假規範，只保障3天病假不會被不利處分，顯然落後於勞動部預計修法訂定的10天。請長榮航空以及各大國籍航空、各行各業，都應盡速跟工會協商，訂定符合新法、能保障員工病假權和健康權的請休假規定，才不會再發生悲劇。

